«Youth Development – Τουρνουά Ενώσεων»: Από τις 20 έως τις 23/02 στο Κλειστό Γυμναστήριο Κλαδισού

Ο Δήμος Χανίων και η Περιφέρεια Κρήτης στέκονται αρωγοί στη διεξαγωγή της σημαντικής αθλητικής διοργάνωσης «Youth Development – Τουρνουά Ενώσεων», συμβάλλοντας ώστε το Κλειστό Γυμναστήριο Κλαδισού να είναι πλήρως έτοιμο να φιλοξενήσει και πάλι μεγάλους αγώνες και αθλητικές εκδηλώσεις.

Από τις 20 έως τις 23 Φεβρουαρίου 2026, τα Χανιά θα υποδεχθούν το Πρωτάθλημα Ενώσεων Νότου (Final 6), με ταλαντούχους αθλητές από όλη την Ελλάδα να αγωνίζονται και να αναδεικνύουν το ταλέντο τους.

Η ΕΚΑΣΚ, με τη Μικτή Κρήτης, θα δώσει τη δική της μάχη για την πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης, εκπροσωπώντας επάξια το νησί.

Πρόγραμμα Αγώνων

• Παρασκευή 20.02

15:45 – 22:00

• Σάββατο 21.02

09:30 – 21:30

• Κυριακή 22.02

10:00 – 22:00

• Δευτέρα 23.02

12:00 – 18:30

Η διοργάνωση αναμένεται να αποτελέσει μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού για την πόλη, ενισχύοντας τη νεανική συμμετοχή και προάγοντας το «ευ αγωνίζεσθαι». Καλούμε όλους τους πολίτες να δώσουν το «παρών», να στηρίξουν την προσπάθεια και να απολαύσουν ένα τετραήμερο γεμάτο μπάσκετ και δυνατές συγκινήσεις.