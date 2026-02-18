Βράβευση διακεκριμένων Κρητών επιστημόνων από τον Σύνδεσμο Κρητών Επιστημόνων στην Αθήνα

Τιμητικές διακρίσεις απονεμήθηκαν στους Εμμανουήλ Σφακιανάκη (Χανιά), Γεώργιο Πατούλη (Ρέθυμνο), Ιωάννη Δατσέρη (Ηράκλειο) και Νικόλαο Βαρσαμιδάκη (Λασίθι).
Σε κλίμα συγκίνησης και υπερηφάνειας πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026, η εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας του Συνδέσμου Κρητών Επιστημόνων, κατά τη διάρκεια της οποίας τιμήθηκαν τέσσερις διακεκριμένοι Κρήτες επιστήμονες για την προσφορά τους στην επιστήμη και την κοινωνία.
Ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Γεώργιος Μαριδάκης, και το Διοικητικό Συμβούλιο υποδέχθηκαν πλήθος προσκεκλημένων, ενώ η βραδιά πλαισιώθηκε από κρητικό μουσικοχορευτικό πρόγραμμα, αναδεικνύοντας το πολιτιστικό αποτύπωμα του νησιού.
Τιμητικές διακρίσεις απονεμήθηκαν στους Εμμανουήλ Σφακιανάκη (Χανιά), Γεώργιο Πατούλη (Ρέθυμνο), Ιωάννη Δατσέρη (Ηράκλειο) και Νικόλαο Βαρσαμιδάκη (Λασίθι), έναν από κάθε νομό της Κρήτης, ως αναγνώριση της επιστημονικής τους διαδρομής και της συμβολής τους στην επιστήμη και στην κοινωνία.
Ο εκ των βραβευθέντων Ηρακλειώτης οφθαλμίατρος Γιάννης Δατσέρης αφού ευχαρίστησε τον πρόεδρο Γεώργιο Μαριδακη και το ΔΣ για την ιδιαίτερη τιμή τους συνεχάρηκε για το έργο και τη συμβολή τους στην ανάδειξη των Κρητών επιστημόνων.
Επίσης υπογράμμισε τη βαθιά του σύνδεση με τον τόπο καταγωγής του, σημειώνοντας: «Η Κρήτη είναι η πατρίδα μου, ο τόπος που με διαμόρφωσε και μου έδωσε αξίες, αρχές και δύναμη. Κάθε τιμή από τον τόπο μου έχει για μένα ξεχωριστή σημασία και συνοδεύεται από ευθύνη».
Η εκδήλωση ανέδειξε για ακόμη μία φορά τον ενεργό ρόλο του Συνδέσμου Κρητών Επιστημόνων στη στήριξη και προβολή της επιστημονικής αριστείας, ενισχύοντας τους δεσμούς των Κρητών της διασποράς με την ιδιαίτερη πατρίδα τους.
