Δάσκαλε που δίδασκες: Οι γιατροί μας λένε να κάνουμε το αντιγριπικό αλλά εκείνοι δεν εμβολιάζονται

Θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών.
Από τον Οκτώβριο, οι υγειονομικοί βγάζουν ανακοινώσεις και κάνουν δηλώσεις, συστήνοντας στον κόσμο και ιδιαίτερα στις ομάδες υψηλού κινδύνου, στις οποίες ανήκουν και οι ίδιοι, να κάνουν το αντιγριπικό εμβόλιο.
«Με τον εμβολιασμό θα προστατεύσετε τον εαυτό σας, θα προστατεύσετε και τους γύρω σας, τους ασθενείς,του ηλικιωμένους, τα μικρά παιδιά,τα άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας,από το ενδεχόμενο να νοσήσουν βαριά»,επισημαίνουν.
Μόνο που οι ίδιοι, δεν εφαρμόζουν τις συμβουλές που δίνουν στους άλλους,γεγονός απαράδεκτο,γιατί προσφέρουν υπηρεσίες σε χώρους που βρίσκονται άνθρωποι ευάλωτοι,με πολλά και συχνά σοβαρά προβλήματα υγείας.
Τι δείχνει η έκθεση του ΕΟΔΥ
Παρά τη μικρή άνοδο που καταγράφεται στην εμβολιαστική κάλυψη για τη γρίπη κατά την περίοδο 2024–2025, τα ποσοστά παραμένουν σε ανησυχητικά χαμηλά επίπεδα, σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έκθεση του ΕΟΔΥ.
Η εικόνα στα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας της χώρας δείχνει την αδιαφορία για τον αντιγριπικό εμβολιασμό, από το προσωπικό που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της περίθαλψης.
Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα, μόλις ένας στους πέντε εργαζομένους στα νοσοκομεία έχει εμβολιαστεί (ποσοστό 22%).
Συγκεκριμένα, από τους σχεδόν 67.000 υπαλλήλους σε 88 νοσηλευτικά ιδρύματα, μόνο οι 14.718 θωρακίστηκαν κατά της γρίπης.
Καλύτερη, αλλά όχι ικανοποιητική, είναι η κατάσταση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Κέντρα Υγείας και ΤΟΜΥ), όπου το ποσοστό αγγίζει το 38,6%.
Αν και σημειώνεται βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, η συνολική εικόνα δεν είναι καλή.
Στα νοσοκομεία:
Οι γιατροί εμφανίζουν ποσοστό εμβολιασμού 26,3%.
Οι νοσηλευτές μόλις 21,4%.
Το διοικητικό προσωπικό βρίσκεται ακόμη χαμηλότερα, στο 20,3%.
Τα στοιχεία για της 7η υπε Κρήτης ,δείχνουν ότι μόλις το 30,7% του προσωπικού, έχει εμβολιαστεί.
Αλλού, είναι βέβαια πολύ χειρότερα, όπως για παράδειγμα στην 4η υπε Μακεδονίας και Θράκης, όπου έχει εμβολιαστεί το 18,4% των υγειονομικών.
Ζητήματα ασφάλειας των ασθενών
Παρόλο που ο εμβολιασμός των υγειονομικών αποτελεί βασικό δείκτη ελέγχου λοιμώξεων και το εμβόλιο παρέχεται δωρεάν, η ανταπόκριση παραμένει χαμηλή.
Ο ΕΟΔΥ υπογραμμίζει στην έκθεσή του ότι η μικρή κάλυψη των επαγγελματιών υγείας δεν αφορά μόνο τη δική τους προστασία, αλλά αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ασφάλεια των ασθενών, καθώς οι υγειονομικοί ανήκουν στις ομάδες υψηλής προτεραιότητας.
