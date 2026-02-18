ΠΑΓΝΗ: Στο «κόκκινο» 3 κλινικές με καρδιοχειρουργημένους ασθενείς και πολυτραυματίες

«Εξαιρετικά δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας στην κλινική Αγγειοχειρουργικής, Θωρακοχειρουργικής και Καρδιοχειρουργικής».
Τις «δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας»,όπως επισημαίνει, στις 3 αυτές κρίσιμες κλινικές του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου, καταγγέλει για μια ακόμη φορά, το Σωματείο Εργαζομένων .
«Οι εικόνες με ασθενείς σε ράντζα στους διαδρόμους ,όπως σημειώνει, καθώς και η διασπορά περιστατικών σε άλλες κλινικές, αποτυπώνουν με τον πιο ωμό τρόπο την ασφυκτική πίεση που επικρατεί, την πληρότητα που ξεπερνά τα διαθέσιμα κρεβάτια και το προσωπικό που καλείται να ανταπεξέλθει σε συνθήκες οριακής λειτουργίας.
Εξυπηρετούν βαριά και πολύπλοκα περιστατικά
Οι τρεις αυτές κλινικές εξυπηρετούν βαριά και εξαιρετικά πολύπλοκα περιστατικά από όλη την Κρήτη και τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου και στην πράξη λειτουργούν σαν μία ενιαία κλινική, με αποδεκατισμένο και εξουθενωμένο προσωπικό και χωρίς την αναγκαία υποστήριξη.
Πρόκειται για τριτοβάθμιες πανεπιστημιακές κλινικές ζωτικής σημασίας, που διαχειρίζονται καθημερινά καρδιοχειρουργημένους ασθενείς, περιστατικά με CPAP/High Flow, πολυτραυματίες, ανευρύσματα (συμπεριλαμβανομένων πολύπλοκων θωρακοκοιλιακών επεμβάσεων που γίνονται σε ελάχιστα κέντρα στην Ελλάδα), πνευμονεκτομές, ακρωτηριασμένα διαβητικά άκρα κ.ά.
Παρόλα αυτά, οι τρεις διακριτές – πλέον – κλινικές συνεχίζουν να λειτουργούν ως μία, με κοινό προσωπικό, χωρίς επαρκή στελέχωση και υποδομές.
Η κατάσταση επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο από τη λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων, τα συνεχή επείγοντα από ΚΔΧ, την αύξηση των καρκίνων του πνεύμονα και των αγγειακών περιστατικών και την αυξημένη προσέλευση από εφημερίες, λόγω υπολειτουργίας άλλων νοσοκομείων της Κρήτης.
Η «φιλοξενία» ασθενών των κλινικών αυτών σε άλλα τμήματα του νοσοκομείου δυσχεραίνει σοβαρά την ιατρική παρακολούθηση, αυξάνει τον κίνδυνο ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, απομακρύνει βαρέως πάσχοντες από τους θεράποντες ιατρούς τους και στερεί εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό από ασθενείς υψηλού κινδύνου, μειώνοντας την αποτελεσματικότητα της φροντίδας.»
«Σε κίνδυνο η ασφάλεια ασθενών»
Όπως τονίζεται: Παρότι από το 2021, με ΦΕΚ,έχει αναγνωριστεί επίσημα ο διαχωρισμός των τριών ειδικοτήτων από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο Οργανισμός του νοσοκομείου δεν έχει τροποποιηθεί έως σήμερα.
Δεν έχει προβλεφθεί ξεχωριστό προσωπικό και υποδομές, με αποτέλεσμα να διαιωνίζεται ένα απαράδεκτο και επικίνδυνο καθεστώς, που θέτει σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών και την υγεία των εργαζομένων.
Η σημερινή στελέχωση είναι τραγικά ανεπαρκής. Οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να δουλεύουν με δεκάδες οφειλούμενες άδειες και ρεπό, σε συνεχόμενες βάρδιες (απόγευμα–πρωί–νύχτα), χωρίς επαρκή ξεκούραση, σε καθεστώς μόνιμης εξουθένωσης.
Οι συνθήκες αυτές δεν τιμούν καμία δημόσια δομή υγείας. Υποβαθμίζουν την περίθαλψη και καταρρακώνουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια»,καταλήγουν οι εργαζόμενοι .
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ