Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗ
Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με δυναμική και ουσιαστική παρουσία συμμετείχε η Περιφέρειας Κρήτης στην 12η Έκθεση ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2026, η οποία πραγματοποιήθηκε στο MEC Παιανίας, ενισχύοντας έμπρακτα την εξωστρέφεια και τη συστηματική προβολή της κρητικής παραγωγής.

Στο οργανωμένο περίπτερο της Περιφέρειας φιλοξενήθηκαν 22 επιχειρήσεις από όλη την Κρήτη, οι οποίες παρουσίασαν προϊόντα υψηλής ποιότητας και αυθεντικότητας, αναδεικνύοντας τον γαστρονομικό πλούτο και την πολιτιστική ταυτότητα της Κρητικής Γης. Η συμμετοχή τους αποτέλεσε σημαντική ευκαιρία δικτύωσης με επαγγελματίες του κλάδου τροφίμων και ποτών, εμπορικούς επισκέπτες και εκπροσώπους της αγοράς, δημιουργώντας προϋποθέσεις για νέες συνεργασίες και εμπορικά ανοίγματα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, οι επιχειρήσεις είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν στοχευμένες επαγγελματικές επαφές, να ενισχύσουν την αναγνωρισιμότητα των προϊόντων τους και να προβάλουν τη δυναμική τους σε ένα ευρύ και εξειδικευμένο κοινό. Οι επισκέπτες του περιπτέρου γνώρισαν και δοκίμασαν επιλεγμένα κρητικά προϊόντα, όπως εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, αρωματικά βότανα, σταφίδες, μέλι, παραδοσιακά τρόφιμα, ποτά και προϊόντα delicatessen, που συνδυάζουν ποιότητα, παράδοση και καινοτομία.

Το περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης επισκέφθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννης Ανδριανός, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τη δυναμική της κρητικής παραγωγής και συνομίλησαν με τους εκθέτες.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της δράσης «Κρήτη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026» στην θεματική ενότητα «Μαγειρεύουμε Ελλάδα», πραγματοποιήθηκε γαστρονομικό δρώμενο της Περιφέρειας Κρήτης, όπου διακεκριμένος σεφ παρουσίασε συνταγές εμπνευσμένες από την κρητική παράδοση, αξιοποιώντας προϊόντα των συμμετεχουσών επιχειρήσεων και αναδεικνύοντας τη διατροφική αξία και τη μοναδικότητα της κρητικής κουζίνας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης δήλωσε:

«Η Περιφέρεια Κρήτης επενδύει σταθερά στην εξωστρέφεια, γιατί πιστεύουμε στις δυνατότητες των επιχειρήσεών μας και στην αξία των προϊόντων μας. Η συμμετοχή μας στην ΕΞΠΟΤΡΟΦ, με 22 επιχειρήσεις – ανάμεσά τους και επιχειρήσεις που έκαναν το πρώτο τους βήμα σε έκθεση – αποτυπώνει τη στρατηγική μας στόχευση να δημιουργούμε ευκαιρίες προβολής και δικτύωσης, να στηρίζουμε τη διείσδυση σε νέες αγορές και να ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα της τοπικής παραγωγής».

Την οργανωτική και τεχνική υποστήριξη του περιπτέρου παρείχαν τα στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας Αναστασία Ανδρεαδάκη και Στέλλα Γιανναδάκη, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχημένη παρουσία της.
Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο έργο «Κρήτη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026».

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης

0
Με ιδιαίτερη χαρά και σε θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε την...

Ηράκλειο: Την Παρασκευή (20/02) το τελευταίο «αντίο»...

0
Στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου, στο Ηράκλειο, θα τελεστεί...

Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης

0
Με ιδιαίτερη χαρά και σε θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε την...

Ηράκλειο: Την Παρασκευή (20/02) το τελευταίο «αντίο»...

0
Στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου, στο Ηράκλειο, θα τελεστεί...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Η Ρενέ Στυλιαρά παρουσίασε το νέο της βιβλίο στον… ουρανό της Γλυφάδας!

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στις 14 Φεβρουαρίου, ανήμερα της γιορτής των ερωτευμένων, ο...

Μανώλης Μενεγάκης: Μέλημά μας η ανάπτυξη του Δήμου Αγίου Νικολάου και η ποιότητα ζωής των πολιτών

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Διετία με ισχυρό αποτύπωμα έργων και παρεμβάσεων – Θέσαμε...

Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με ιδιαίτερη χαρά και σε θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε την...

Ηράκλειο: Την Παρασκευή (20/02) το τελευταίο «αντίο» στον Βασίλειο Κεφαλογιάννη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου, στο Ηράκλειο, θα τελεστεί...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST