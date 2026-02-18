Με δυναμική και ουσιαστική παρουσία συμμετείχε η Περιφέρειας Κρήτης στην 12η Έκθεση ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2026, η οποία πραγματοποιήθηκε στο MEC Παιανίας, ενισχύοντας έμπρακτα την εξωστρέφεια και τη συστηματική προβολή της κρητικής παραγωγής.

Στο οργανωμένο περίπτερο της Περιφέρειας φιλοξενήθηκαν 22 επιχειρήσεις από όλη την Κρήτη, οι οποίες παρουσίασαν προϊόντα υψηλής ποιότητας και αυθεντικότητας, αναδεικνύοντας τον γαστρονομικό πλούτο και την πολιτιστική ταυτότητα της Κρητικής Γης. Η συμμετοχή τους αποτέλεσε σημαντική ευκαιρία δικτύωσης με επαγγελματίες του κλάδου τροφίμων και ποτών, εμπορικούς επισκέπτες και εκπροσώπους της αγοράς, δημιουργώντας προϋποθέσεις για νέες συνεργασίες και εμπορικά ανοίγματα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, οι επιχειρήσεις είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν στοχευμένες επαγγελματικές επαφές, να ενισχύσουν την αναγνωρισιμότητα των προϊόντων τους και να προβάλουν τη δυναμική τους σε ένα ευρύ και εξειδικευμένο κοινό. Οι επισκέπτες του περιπτέρου γνώρισαν και δοκίμασαν επιλεγμένα κρητικά προϊόντα, όπως εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, αρωματικά βότανα, σταφίδες, μέλι, παραδοσιακά τρόφιμα, ποτά και προϊόντα delicatessen, που συνδυάζουν ποιότητα, παράδοση και καινοτομία.

Το περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης επισκέφθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννης Ανδριανός, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τη δυναμική της κρητικής παραγωγής και συνομίλησαν με τους εκθέτες.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της δράσης «Κρήτη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026» στην θεματική ενότητα «Μαγειρεύουμε Ελλάδα», πραγματοποιήθηκε γαστρονομικό δρώμενο της Περιφέρειας Κρήτης, όπου διακεκριμένος σεφ παρουσίασε συνταγές εμπνευσμένες από την κρητική παράδοση, αξιοποιώντας προϊόντα των συμμετεχουσών επιχειρήσεων και αναδεικνύοντας τη διατροφική αξία και τη μοναδικότητα της κρητικής κουζίνας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης δήλωσε:

«Η Περιφέρεια Κρήτης επενδύει σταθερά στην εξωστρέφεια, γιατί πιστεύουμε στις δυνατότητες των επιχειρήσεών μας και στην αξία των προϊόντων μας. Η συμμετοχή μας στην ΕΞΠΟΤΡΟΦ, με 22 επιχειρήσεις – ανάμεσά τους και επιχειρήσεις που έκαναν το πρώτο τους βήμα σε έκθεση – αποτυπώνει τη στρατηγική μας στόχευση να δημιουργούμε ευκαιρίες προβολής και δικτύωσης, να στηρίζουμε τη διείσδυση σε νέες αγορές και να ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα της τοπικής παραγωγής».

Την οργανωτική και τεχνική υποστήριξη του περιπτέρου παρείχαν τα στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας Αναστασία Ανδρεαδάκη και Στέλλα Γιανναδάκη, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχημένη παρουσία της.

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο έργο «Κρήτη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026».