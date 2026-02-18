Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με ιδιαίτερη χαρά και σε θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας δημιουργικής χρονιάς για το Θέατρο και την πολιτιστική ζωή της Κρήτης.

Η Πρόεδρος κα Σοφία Μαλανδράκη Κρασουδάκη και ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής κ. Νικορέστης Χανιωτάκης καλωσόρισαν τους εκλεκτούς καλεσμένους. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και θεσμικών φορέων, τιμώντας με την παρουσία τους το έργο και την προσφορά του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Συγκεκριμένα, παρόντες ήταν ο Δήμαρχος Χανίων κ. Παναγιώτης Σημανδηράκης,

ο Δήμαρχος Πλατανιά και εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης κ. Γιάννης Μαλανδράκης, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Χανίων κ. Γιώργος Φραγκιαδάκης, ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Κισσάμου κ. Θεόφιλος Χριστουλάκης, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Ρεθύμνης κ. Μάνος Τσάκωνας, η Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων κα Αγάπη Μικρού, ο Αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων κ. Αντώνης Κρασουδάκης,

ο εκπρόσωπος της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου κας Σέβης Βολουδάκη κ. Τάσος Λουφαρδάκης, η εκπρόσωπος της Βουλευτού Χανίων κας Ντόρας Μπακογιάννη κα Μαρία Σπαντιδάκη, ο εκπρόσωπος της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης κ. Γιάννης Μουντογιαννάκης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Μίκη Θεοδωράκη κ. Μαθιός Φραντζεσκάκης, το Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό του Θεάτρου.

Ιδιαίτερη ήταν η παρουσία των εμψυχωτών των θεατρικών εργαστηρίων και των καλλιτεχνών που στηρίζουν ενεργά το καλλιτεχνικό έργο του Θεάτρου. Με το ταλέντο και την αφοσίωσή τους συμβάλλουν δυναμικά στην διαρκή ανάπτυξη και εξωστρέφεια του οργανισμού.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ανταλλάχθηκαν ευχές για μια δημιουργική χρονιά με υγεία, έμπνευση και επιτυχίες, ενώ τονίστηκε η σημασία της συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών φορέων και του θεατρικού οργανισμού για την ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας της Κρήτης. Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενότητα και στην ενεργή παρουσία του θεάτρου μας σε όλο το νησί.

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης συνεχίζει δυναμικά το έργο του, με όραμα και στόχο την παραγωγή ποιοτικών θεατρικών παραστάσεων, την ενίσχυση της θεατρικής παιδείας και τη διαρκή σύνδεση με την τοπική κοινωνία.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

0
Με δυναμική και ουσιαστική παρουσία συμμετείχε η Περιφέρειας Κρήτης...

Ηράκλειο: Την Παρασκευή (20/02) το τελευταίο «αντίο»...

0
Στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου, στο Ηράκλειο, θα τελεστεί...

0
Με δυναμική και ουσιαστική παρουσία συμμετείχε η Περιφέρειας Κρήτης...

Ηράκλειο: Την Παρασκευή (20/02) το τελευταίο «αντίο»...

0
Στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου, στο Ηράκλειο, θα τελεστεί...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο: Την Παρασκευή (20/02) το τελευταίο «αντίο» στον Βασίλειο Κεφαλογιάννη
Επόμενο άρθρο
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με δυναμική και ουσιαστική παρουσία συμμετείχε η Περιφέρειας Κρήτης...

Η Ρενέ Στυλιαρά παρουσίασε το νέο της βιβλίο στον… ουρανό της Γλυφάδας!

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στις 14 Φεβρουαρίου, ανήμερα της γιορτής των ερωτευμένων, ο...

Μανώλης Μενεγάκης: Μέλημά μας η ανάπτυξη του Δήμου Αγίου Νικολάου και η ποιότητα ζωής των πολιτών

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Διετία με ισχυρό αποτύπωμα έργων και παρεμβάσεων – Θέσαμε...

Ηράκλειο: Την Παρασκευή (20/02) το τελευταίο «αντίο» στον Βασίλειο Κεφαλογιάννη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου, στο Ηράκλειο, θα τελεστεί...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST