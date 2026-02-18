Με ιδιαίτερη χαρά και σε θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας δημιουργικής χρονιάς για το Θέατρο και την πολιτιστική ζωή της Κρήτης.

Η Πρόεδρος κα Σοφία Μαλανδράκη Κρασουδάκη και ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής κ. Νικορέστης Χανιωτάκης καλωσόρισαν τους εκλεκτούς καλεσμένους. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και θεσμικών φορέων, τιμώντας με την παρουσία τους το έργο και την προσφορά του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Συγκεκριμένα, παρόντες ήταν ο Δήμαρχος Χανίων κ. Παναγιώτης Σημανδηράκης,

ο Δήμαρχος Πλατανιά και εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης κ. Γιάννης Μαλανδράκης, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Χανίων κ. Γιώργος Φραγκιαδάκης, ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Κισσάμου κ. Θεόφιλος Χριστουλάκης, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Ρεθύμνης κ. Μάνος Τσάκωνας, η Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων κα Αγάπη Μικρού, ο Αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων κ. Αντώνης Κρασουδάκης,

ο εκπρόσωπος της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου κας Σέβης Βολουδάκη κ. Τάσος Λουφαρδάκης, η εκπρόσωπος της Βουλευτού Χανίων κας Ντόρας Μπακογιάννη κα Μαρία Σπαντιδάκη, ο εκπρόσωπος της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης κ. Γιάννης Μουντογιαννάκης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Μίκη Θεοδωράκη κ. Μαθιός Φραντζεσκάκης, το Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό του Θεάτρου.

Ιδιαίτερη ήταν η παρουσία των εμψυχωτών των θεατρικών εργαστηρίων και των καλλιτεχνών που στηρίζουν ενεργά το καλλιτεχνικό έργο του Θεάτρου. Με το ταλέντο και την αφοσίωσή τους συμβάλλουν δυναμικά στην διαρκή ανάπτυξη και εξωστρέφεια του οργανισμού.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ανταλλάχθηκαν ευχές για μια δημιουργική χρονιά με υγεία, έμπνευση και επιτυχίες, ενώ τονίστηκε η σημασία της συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών φορέων και του θεατρικού οργανισμού για την ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας της Κρήτης. Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενότητα και στην ενεργή παρουσία του θεάτρου μας σε όλο το νησί.

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης συνεχίζει δυναμικά το έργο του, με όραμα και στόχο την παραγωγή ποιοτικών θεατρικών παραστάσεων, την ενίσχυση της θεατρικής παιδείας και τη διαρκή σύνδεση με την τοπική κοινωνία.