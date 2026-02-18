Αναζήτηση
Ηράκλειο: Την Παρασκευή (20/02) το τελευταίο «αντίο» στον Βασίλειο Κεφαλογιάννη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου, στο Ηράκλειο, θα τελεστεί την Παρασκευή η εξόδιος ακολουθία για τον Βασίλειο Κεφαλογιάννη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών, έπειτα από προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα.

Με δημόσιες αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα μέλη της οικογένειας εξέφρασαν τη βαθιά τους συγκίνηση. Ο γιος του, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, μίλησε για έναν «σπουδαίο άνθρωπο», γράφοντας: «Σε αποχαιρετούμε με απέραντο σεβασμό και περηφάνια. Ήσουν ένας σπουδαίος άνθρωπος».

Αντίστοιχα, ο αδελφός του εκλιπόντος, Μανώλης Κεφαλογιάννης, αναφέρθηκε με λόγια βαθιάς θλίψης στη διαδρομή και στην οικογένεια που αφήνει πίσω του: «Καλό ταξίδι Αδελφέ μου. Ήσουν Άξιος της Ζωής. Αφήνεις πίσω μια Σπουδαία Οικογένεια. Τον Κωνσταντίνο, τον Άρη, την Στέλλα και την πολυαγαπημένη σύντροφο της ζωής σου Ολυμπία».

