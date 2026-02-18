Αναζήτηση
Δήμος Μαλεβιζίου:Πιλοτική δράση αποκομιδής με μικρά δορυφορικά απορριμματοφόρα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Μία νέα πιλοτική δράση αποκομιδής απορριμμάτων ξεκινά ο Δήμος Μαλεβιζίου, και η Υπηρεσία Καθαριότητας, με τη χρήση μικρών δορυφορικών απορριμματοφόρων, με στόχο τη βελτίωση της καθαριότητας και της καθημερινότητας πολιτών και επιχειρήσεων.

Η πιλοτική δράση θα ξεκινήσει την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου και θα υλοποιείται στις λεωφόρους Ελευθερίου Βενιζέλου, Ανδρέα Παπανδρέου και Γεννηματά. Τα οχήματα θα διέρχονται από τις 09:00 το πρωί έως τις 15:00 το μεσημέρι, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα της αποκομιδής, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο και έντονη εμπορική δραστηριότητα.

Η χρήση μικρών, ευέλικτων οχημάτων επιτρέπει την ταχύτερη εξυπηρέτηση των κεντρικών οδικών αξόνων, τη συχνότερη απομάκρυνση των απορριμμάτων και τη βελτίωση της συνολικής εικόνας της πόλης, περιορίζοντας φαινόμενα υπερχείλισης κάδων.

Η πιλοτική εφαρμογή της συνεχούς αποκομιδής των απορριμμάτων με τα μικρά δορυφορικά οχήματα αποτελεί μία ακόμα προσπάθεια για τη συνεχή αναβάθμιση της Υπηρεσίας Καθαριότητας και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους δημότες.

Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Εξιχνιάστηκαν εννέα περιπτώσεις τηλεφωνικών απατών με το πρόσχημα υπαλλήλων του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
