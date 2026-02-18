Ηράκλειο:Εξιχνιάστηκαν εννέα περιπτώσεις τηλεφωνικών απατών με το πρόσχημα υπαλλήλων του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε

Εξιχνιάστηκαν εννέα (9) περιπτώσεις τηλεφωνικών απατών με το πρόσχημα υπαλλήλων του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. στο Ηράκλειο

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος -3- ημεδαπών για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματικές ομάδες που διέπρατταν απάτες

Άγνωστοι τηλεφωνούν σε ηλικιωμένους και με το πρόσχημα υπαλλήλου ΔΕΔΔΗΕ για δήθεν τεχνικό πρόβλημα, έπειθαν αυτούς να συγκεντρώσουν χρήματα και κοσμήματα και στη συνέχεια άλλα άτομα μετέβαιναν ως «εισπράκτορες» και τα παραλάμβαναν

Απέσπασαν χρήματα, κοσμήματα και ηλεκτρονικό υπολογιστή απροσδιόριστης αξίας

Μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, εξαρθρώθηκαν (2) εγκληματικές ομάδες, τα μέλη των οποίων ενέχονται στη συστηματική διάπραξη συνολικά εννέα (9) περιπτώσεων απάτης εκ των οποίων (2 τετελεσμένες και 7 απόπειρες), σε βάρος πολιτών στο Ηράκλειο και σε περιοχές του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων με το πρόσχημα υπαλλήλων του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

Για τις υποθέσεις αυτές ταυτοποιήθηκαν -3- ημεδαποί άνδρες ηλικίας 20, 24 και ανήλικος, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα (συμμορία), διάπραξη απατών και διακεκριμένες κλοπές.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι κατά το χρονικό διάστημα 05 και 06.02.2026 είχαν συγκροτηθεί δύο διαφορετικές εγκληματικές ομάδες αποτελούμενες, η μια από τον 24χρονο και τον ανήλικο οι οποίοι δρούσαν σε περιοχές του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων διαπράττοντας συνολικά πέντε (5) περιπτώσεις απάτης (μια τετελεσμένη και τέσσερις απόπειρες) και η δεύτερη από τον 20χρονο και ακόμα δύο άγνωστους δράστες ενεργώντας με τον ίδιο τρόπο δράσης σε περιοχές του Ηρακλείου με συνολικά τέσσερις περιπτώσεις εκ των οποίων μία τετελεσμένη.

Οι ανωτέρω δράστες έχοντας κατά περίπτωση το ρόλο «εισπράκτορα» με τη χρήση Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, μετέβαιναν στις οικίες και παραλάμβαναν τα κοσμήματα και χρήματα.

Ως προς τον τρόπο δράσης, άγνωστος επικοινωνούσε τηλεφωνικά με ηλικιωμένα κυρίως άτομα παρουσιαζόμενος ως υπάλληλος της ΔΕΔΔΗΕ και με το πρόσχημα της διαρροής ηλεκτρικής ενέργειας και του κινδύνου πυρκαγιάς στις οικίες τους, τα έπειθε να ακολουθήσουν μία συγκεκριμένη διαδικασία δήθεν ελέγχου που περιελάμβανε και τη συγκέντρωση του συνόλου των κοσμημάτων και ενίοτε χρημάτων και τιμαλφή τα οποία καθ’ υπόδειξη του, τα άφηναν ανεπιτήρητα σε εξωτερικό προαύλιο χώρο των οικιών.

Στο πλαίσιο της δράσης τους κατάφεραν να αφαιρέσουν χρηματικό ποσό, κοσμήματα, τιμαλφή και ηλεκτρονικό υπολογιστή απροσδιόριστης αξίας.

Την (07.02.2026) οργανώθηκε συντονισμένη επιχείρηση από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε ο 24χρονος να επιβαίνει σε όχημα κατά την επιβίβαση του σε πλοίο στο Λιμάνι του Ηρακλείου.

Η έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων τυχόν συνεργών τους, όσο και για την πλήρη διερεύνηση της δράσης τους και συμμετοχής τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης υπενθυμίζει:

• Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού, με το πρόσχημα επείγουσας ανάγκης συγγενικού – φιλικού προσώπου (π.χ. νοσηλεία σε νοσοκομείο) ή με το πρόσχημα πρόκλησης ατυχήματος από συγγενικό σας πρόσωπο, το οποίο είχε ως συνέπεια το θανάσιμο ή βαρύτατο τραυματισμό ανήλικου συνήθως παιδιού, ή με το πρόσχημα υπαλλήλου τεχνικής υπηρεσίας και επίλυσης τεχνικού προβλήματος στην οικία σας.

• Για τους ίδιους λόγους να μην ενδίδετε σε προτροπές για συνάντηση (ραντεβού κ.λπ.).

• Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού -συγγενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό-συγγενικό σας πρόσωπο, προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται.

• Εάν οι δράστες έλθουν σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας, επιδιώξτε εάν είναι δυνατόν την επικοινωνία με το οικείο σας πρόσωπο με άλλη τηλεφωνική συσκευή για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο η «γραμμή» να είναι ακόμη ανοιχτή από τους δράστες, οι οποίοι δεν τερμάτισαν την προηγούμενη κλήση.

• Η επικοινωνία να γίνεται άμεσα, με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο, το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι ή σας έδωσαν οι δράστες να μιλήσετε.

• Σε κάθε περίπτωση, να δηλώνετε ότι δεν πρόκειται να παραδώσετε χρήματα, εάν δεν εμφανιστούν οι γνωστοί-συγγενείς σας.

• Να μην δέχεστε σε καμία περίπτωση άγνωστα άτομα να σας οδηγήσουν σε Πιστωτικό Κατάστημα ή ΑΤΜ για ανάληψη χρηματικού ποσού.

• Να μην πείθεσθε εύκολα σε ευκαιριακές αγορές προϊόντων που σας προτείνουν άγνωστα άτομα, ιδιαίτερα δε δίχως να δείτε πρώτα τα προϊόντα αυτά.

• Να μην πείθεστε από άγνωστους, οι οποίοι εμφανίζονται ως υπάλληλοι Δημόσιας Υπηρεσίας ή άλλου φορέα για την επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού προβλήματος, εάν δεν τους έχετε εσείς προηγουμένως καλέσει.

• Να μην πείθεστε όταν άγνωστοι σας ζητούν να καταβάλλετε χρήματα για οφειλές γνωστών ή συγγενικών προσώπων σε δημόσιες υπηρεσίες ή σε καταστήματα-εταιρείες για αγορά αγαθών-προσφορά υπηρεσιών ή για επιστροφή φόρου από ασφαλιστικά ταμεία ή για να αποφευχθεί η φυλάκιση οικείου σας προσώπου, λόγω εμπλοκής του σε θανατηφόρο ή σοβαρό τροχαίο ατύχημα.

• Επισημαίνεται ότι από νοσοκομεία ή από δημόσιες υπηρεσίες δεν χρησιμοποιείται η πρακτική υπάλληλοί τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να ζητούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν.

• Επισημαίνεται επίσης ότι στα τροχαία ατυχήματα ακολουθούνται πάντα από τις αστυνομικές Αρχές οι νόμιμες και προβλεπόμενες ενέργειες, υπό την καθοδήγηση των κατά τόπους Εισαγγελικών Αρχών και σε καμία περίπτωση δεν υφίστανται παρέκκλιση από αυτές, με την καταβολή χρηματικών ποσών.

• Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς, με τους οποίους πρέπει να επικοινωνήσετε σε περίπτωση ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Νοσοκομεία, στενοί συγγενείς κ.α.).

• Προσπαθήστε να συγκρατήσετε τα χαρακτηριστικά των δραστών, καθώς και τα οχήματα με τα οποία κινούνται (αριθμό κυκλοφορίας, μάρκα οχήματος, χρώμα κ.λπ.), για να βοηθήσετε το έργο των διωκτικών αρχών.

• Να ενημερώνετε πάντα τις αστυνομικές Αρχές, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.

• Να ενημερώνετε τα οικεία σας πρόσωπα (του στενού και ευρύτερου συγγενικού, φιλικού και κοινωνικού περιβάλλοντος) και ιδιαιτέρως τα ηλικιωμένα άτομα σχετικά με το περιεχόμενο του παρόντος και να τους συμβουλεύετε σχετικά, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο θυματοποίησης τους.

Περισσότερες συμβουλές στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας

https://www.astynomia.gr/.