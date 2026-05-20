Δήμος Ηρακλείου:Στο Παγκρήτιο Στάδιο η δράση της Πολεμικής Αεροπορίας με τους εξομοιωτές αεροσκαφών F-16 και F-35

Αλέξης Καλοκαιρινός: «Μια δράση η οποία έχει μεγάλη απήχηση και δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να βρεθούν σε ένα περιβάλλον που προσομοιώνει σε ένα βαθμό τις συνθήκες τις οποίες αντιμετωπίζουν οι ιπτάμενοί μας»

Το Παγκρήτιο Στάδιο, στο οποίο φιλοξενείται το τριήμερο δράσεων της Πολεμικής Αεροπορίας με τη συνεργασία του Δήμου Ηρακλείου, επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός συνοδευόμενος από τους Αντιδημάρχους Αντώνη Περισυνάκη και Γιάννη Τσαπάκη, το μέλος του Δ.Σ. της Ανάπτυξης Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ Αλεξία Δραμιτινού και τον Υπεύθυνο λειτουργίας του Κλειστού Γυμναστηρίου Νέας Αλικαρνασσού Γιάννη Ράλλη, το πρωί της Τετάρτης 20/5.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός «πέταξε» με προσομοιωτή πτήσης F-16 Fighting Falcon και συνομίλησε για τη δράση «Ερχόμαστε Εμείς σε Εσάς!» με τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και με εκπαιδευτικούς και μαθητές που βρίσκονταν εκεί.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου μίλησε για την απήχηση της δράσης και την ετοιμότητα της Πολεμικής Αεροπορίας και ευχαρίστησε τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας Αντιπτέραρχο (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη και όλους τους συντελεστές της δράσης:

« Βρισκόμαστε στις εγκαταστάσεις του Παγκρητίου Σταδίου όπου υποδεχόμαστε μια δράση της Πολεμικής Αεροπορίας στην οποία είμαστε συνδιοργανωτές, η οποία απευθύνεται στα παιδιά μας, στα παιδιά των σχολείων μας. Η Πολεμική Αεροπορία λέει «ερχόμαστε εμείς σε εσάς» και αυτό ακριβώς γίνεται εδώ. Με δύο προσομοιωτές πτήσης F-16 και F-35, μια επαναλαμβανόμενη δράση η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη απήχηση και δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να βρεθούν σε ένα περιβάλλον που προσομοιώνει σε ένα βαθμό τις συνθήκες τις οποίες αντιμετωπίζουν οι ιπτάμενοί μας.

Βέβαια αυτό το οποίο αντιμετωπίζουν οι ιπτάμενοι μας προφανώς δεν μπορεί να το ζήσει κανείς πέρα από τους ίδιους, τους πραγματικούς ήρωες των Ενόπλων Δυνάμεων που φυλάνε τα σύνορα μας καθημερινά.

Γνωρίζουμε τις θυσίες, την εγρήγορση, την ετοιμότητα της Πολεμικής Αεροπορίας που μας καθιστά ασφαλείς σε αυτό το πολύ ευαίσθητο πεδίο. Θέλω να ευχαριστήσω για αυτή την κοινωνική δράση της Πολεμικής Αεροπορίας με την οποία συμπράττει ο Δήμος Ηρακλείου,

όλους όσους εδώ έχουν συντελέσει. Έχουμε προσωπικό και ιπτάμενο προσωπικό της Αεροπορίας που βλέπουμε με πόσο κέφι ανταποκρίνεται στα παιδιά. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον Αντιπτέραρχο Ιπτάμενο Δημοσθένη Γρηγοριάδη ο οποίος ξέρω ότι έχει και προσωπική μέριμνα για αυτή τη δράση που νομίζω ότι βρίσκει ουσιαστική απήχηση».

Όπως είναι γνωστό, το τριήμερο 19-21 Μαΐου στην Αίθουσα Τύπου του Παγκρητίου Σταδίου (09:00-15:00) Ιπτάμενοι και Τεχνικοί της Πολεμικής Αεροπορίας, θα είναι κοντά στους νέους για να τους φέρουν σε επαφή με την εκπαίδευση, την καθημερινότητα και τις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρει η Αεροπορία. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην προαγωγή της αεροπορικής ιδέας και στην ενίσχυση της εξοικείωσης των νέων με την τεχνολογία και την καινοτομία στον αεροπορικό χώρο.