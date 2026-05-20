Βενιζέλια Χανιά 2026 στο Εθνικό Στάδιο Χανίων

Την Κυριακή 31 Μαϊου 2026 θα διεξαχθεί στο Εθνικό Στάδιο Χανίων η κορυφαία διεθνής διοργάνωση στίβου της χώρας μας. Στα ΒΕΝΙΖΕΛΙΑ ΧΑΝΙΑ 2026 θα πάρουν μέρος 120 και πλέον κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο για να συμμετάσχουν στα εξής αγωνίσματα.

1) ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ – ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “EAA BRONZE”

Κατηγορία C: Ανδρών 100μ. – Σφυροβολία / Γυναικών: Άλμα σε Ύψος – Άλμα σε Μήκος – Ακοντισμός

2) ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΛΗΤΏΝ – ΑΘΛΗΤΡΙΏΝ

Κατηγορία F: Ανδρών : 400μ – 1.500μ – Άλμα Τριπλούν – Σφαιροβολία – Δισκοβολία

Γυναικών: 100μ. – 400μ. Εμπόδια

3) ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΏΝ–ΤΡΙΏΝ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ:

(Κατηγορία F) Στο πλαίσιο της στήριξης του στίβου της Κρήτης θα διεξαχθούν επίσης αγωνίσματα με τη συμμετοχή των καλύτερων αθλητών από όλα τα σωματεία της Κρήτης σε ηλικιακές κατηγορίες Ανδρών Γυναικών και Κ20 – Κ18 και Κ16

Ειδικά στον ακοντισμό γυναικών που αναμένεται να συγκεντρώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να συμμετάσχουν οι παρακάτω αθλήτριες που θα πλαισιώσουν την πρωταθλήτρια Ευρώπης 2022 Ελίνα Τζένγκο

Ετών Χώρα PB έτος SB

BOGDAN Annabella 34 HUN 61.09 2023 57.04

PADOVAN Paola 30 ITA 58.69 2026 58.69 (3η στο Ευρωπαϊκό Κύπελο Ρίψεων)

JONES Freya 32 GBR 56.53 2025 52.51 (3η Ευρωπαϊκό Πρωτ/μα Ομάδων)

TREMEL Luisa 23 GER 56.40 2026 56.40

INCE Ariana 37 USA 64.38 2022 56.23 (3η Παναμερικανικούς)

TZENGO Elina 24 GRE 65.81 2022 58.21 (Πρωταθλήτρια Ευρώπης 2022)

Η φετινή διοργάνωση όμως θα έχει όπως και πέρσι την έντονη συμμετοχή της αθλητικής νιότης των Χανίων και της Κρήτης με το πρόγραμμα «ΕΠΙΛΕΓΩ ΤΟ ΣΤΙΒΟ» .

Αυτή τη χρονιά «Επίσημοι προσκεκλημένο των αγώνων» είναι η αθλητική νεολαία της Κρήτης και οι γονείς τους. Ήδη έχουν δηλώσει συμμετοχή περισσότερα από 400 παιδιά των αθλητικών συλλόγων των Χανίων 8-12 ετών. Αναμένονται οι συμμετοχές από τους άλλους Νομούς του νησιού μας.

Στις κερκίδες του Εθνικού Σταδίου θα υπάρχει ειδικός χώρος για τα παιδιά που θα πάρουν μέρος και τους γονείς τους.

Η διοργάνωση ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΑ ΧΑΝΙΑ 2025 συνεχίζει με τον καλύτερο τρόπο ένα θεσμό που θα διεξαχθεί για 76 φορά στην όμορφη πόλη μας!

Οι αγώνες διοργανώνονται από τον Α.Ν.Ο Χανίων «ο ΚΥΔΩΝ» και τον ΓΣ «ο Ελευθέριος Βενιζέλο» ς με συνδιοργανωτές τον ΣΕΓΑΣ, την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Χανίων, τον Δήμο Πλατανιά, το ΕΒΕ και το Εθνικό Ίδρυμα Μελετών κα Ερευνών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» με την στήριξη της ΓΓΑ και του ΕΑΚ Χανίων.

Η καθοριστική βοήθεια της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Χανίων αλλά και η σημαντική στήριξη της ΓΓΑ, του Δήμου Πλατανιά και του ΕΒΕ αποτελούν εγγύηση για την επιτυχία των αγώνων και την προβολή του νησιού μας.

Επίσημος Χορηγός Αερομεταφορών» είναι η Aegean και επίσημος χορηγός ακτοπλοϊκών μετακινήσεων η ΑΝΕΚ. Οι χορηγοί της διοργάνωσης από τις επιχειρήσεις των Χανίων αυξάνονται! Οι αγώνες με την συμβολή του ΣΕΓΑΣ θα έχουν απ’ ευθείας αναμετάδοση με live streaming σε όλο τον κόσμο.

Θα είναι μία αξέχαστη διοργάνωση! Σας περιμένουμε όλους εκεί!