Ηράκλειο:Ο Λευτέρης Αυγενάκης στην κοπή της πίτας του Παγκρήτιου Συλλόγου Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία “Η Ηλιαχτίδα”.

Στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Παγκρήτιου Συλλόγου Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία “Η Ηλιαχτίδα” βρέθηκε ο πρ. Υπουργός και Βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης και έκανε την ακόλουθη ανάρτηση:

“Κοπή Πίτας & Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου της Παιδικής Ηλικίας – Παγκρήτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία “Η Ηλιαχτίδα” 🎗

Με ιδιαίτερη συγκίνηση και βαθύ αίσθημα ευθύνης βρεθήκαμε μαζί την ημέρα κατά του παιδικού καρκίνου, σε μια συμβολική συνάντηση της μεγάλης οικογένειας του Παγκρήτιου Συλλόγου Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία “Η Ηλιαχτίδα”.

Η Ηλιαχτίδα επιτελεί ένα βαθιά ανθρώπινο και μη κερδοσκοπικό έργο: στέκεται δίπλα στις οικογένειες με ηθική και οικονομική ενίσχυση, στηρίζει δομές και ιδρύματα, προωθεί την ενημέρωση της κοινωνίας και αγωνίζεται ώστε κάθε παιδί να έχει πρόσβαση σε φροντίδα, αξιοπρέπεια, εκπαίδευση, ψυχαγωγία και ίσες ευκαιρίες. Ένα έργο πολυσήμαντο, με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα στον τόπο μας.

Η πρόεδρος, Μαρία Ευστρατίου, πολύ αγαπημένη φίλη, η αντιπρόεδρος, Τάνια Τζιράκη, μαζί με όλα τα μέλη της διοίκησης, επιτελούν ένα θεάρεστο έργο με συνέπεια, ευαισθησία και αφοσίωση. Τους αξίζουν θερμά συγχαρητήρια, γιατί αποδεικνύουν καθημερινά πως η προσφορά είναι στάση ζωής.

Ως μέλος αυτής της προσπάθειας, δηλώνω σταθερά παρών και αρωγός στο σημαντικό έργο τους. Συγχαρητήρια σε όλους όσοι στηρίζουν έμπρακτα την Ηλιαχτίδα – εθελοντές, υποστηρικτές και φίλους. Η δύναμη αυτού του Συλλόγου είναι οι άνθρωποί του.

Μαζί συνεχίζουμε. Με ενότητα, πίστη και αλληλεγγύη. 🎗”