Υπάρχουν δύο θεωρίες γιατί ο άντρας ονειρεύεται άλλες γυναίκες και όχι τη δική του

Κακά τα ψέματα σχεδόν όλοι οι άντρες έχουν πιάσει τον εαυτό τους (ενίοτε πολύ συχνά) να έχουν σεξουαλικές φαντασιώσεις ή υγρά όνειρα με άλλες γυναίκες και όχι με τη γυναίκα που έχουν επιλέξει να έχουν ως σύντροφο. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό και μάλιστα τόσο συχνά;

Θεωρία Νο1

Εκείνη της αναλύτριας ονείρων, Lauri Loewenberg, η οποία έχει γράψει το σχετικό Dream On It: Unlock Your Dreams, Change Your Life.

Η φίλη μας η Lauri υποστηρίζει πως το να ερωτοτροπείς με άλλες γνωστές και άγνωστες γυναίκες στον ύπνο σου δεν πρέπει να ερμηνεύεται απαραίτητα κατά το αυτονόητο (ότι δηλαδή θέλεις να ζήσεις το όνειρο).

Απεναντίας, σηματοδοτεί, λέει, την ορμή, επιθυμία, ανάγκη –όπως θέλεις πες το– να αποκτήσεις ό,τι μη σεξουαλικό χαρακτηριστικό διαθέτει το συγκεκριμένο πρόσωπο. Βλέπεις, για παράδειγμα, να γίνονται ακατάλληλα πράγματα με μια γκόμενα που δείχνει πολύ χαλαρή;

Τόμπολα! Έχεις πήξει, νιώθεις σφιγμένος, έχεις ανάγκη να κουλάρεις. Φαντασιώνεσαι ότι κάνεις ιεραποστολικό με τη συνάδελφο από το διπλανό γραφείο; Για σκέψου τι το ελκυστικό θαυμάζεις σ’ αυτήν (ok, εκτός από το στήθος της); Είναι πιο οργανωτική; Πιο συνεπής; Μήπως αυτό θες να πάρεις από εκείνη και όχι την ικανοποίηση ότι της έβγαλες το εσώρουχο;

Θεωρία Νο2

«Στα όνειρα η γυναίκα συνήθως συμβολίζει τα δημιουργικά, διαισθητικά ένστικτα του άντρα» ισχυρίζεται ο Ian Wallace, ψυχολόγος με ειδίκευση στα όνειρα.

«Ένα τέτοιο όνειρο υποδηλώνει κάτι το πνιγμένο, το καταπιεσμένο». Και για (απο)τελείωμα, ο Wallace συμπληρώνει: «Αυτός που το βλέπει θέλει να δημιουργήσει, να γίνει καλύτερος. Πιθανότατα δεν έχει εμπιστοσύνη στις δικές του ικανότητες».

Ωστόσο, αν η παραπάνω ερμηνεία σε ξεπερνάει, περιορίσου στο ότι η ονειρική απιστία δείχνει κάτι που λείπει από τη σχέση σου (όπως το καλό σεξ, για παράδειγμα;). Υπάρχει, βέβαια, πάντα η επιλογή απλά να απολαύσεις το θέαμα χωρίς να το υπεραναλύσεις. Στην πραγματικότητα, δεν έγινε και τίποτα, ρε αδερφέ…

