Υπάρχουν περισσότερα από 100 αυτοάνοσα – Γιατί προσβάλλουν κυρίως τις γυναίκες

Το ανοσοποιητικό είναι από τα πιο περίπλοκα συστήματα του οργανισμού μας.
Το ανοσοποιητικό μας σύστημα έχει και μια σκοτεινή πλευρά. Υποτίθεται ότι καταπολεμά τους εισβολείς για να μας διατηρεί υγιείς. Αλλά μερικές φορές επιτίθεται στα δικά μας κύτταρα και τους ιστούς.
Σε αυτή την περίπτωση εμφανίζονται τα αυτοάνοσα νοσήματα, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν σχεδόν κάθε μέρος του σώματος – και δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους. Αν και είναι πιο συχνά στις γυναίκες, μπορούν να προσβάλουν οποιονδήποτε, ενήλικες ή παιδιά.
Νέα έρευνα εστιάζει στην προοπτική θεραπειών που θα μπορούσαν να κάνουν περισσότερα από το να μετριάσουν τα συμπτώματα. Δεκάδες κλινικές δοκιμές επικεντρώνονται σε τρόπους επαναπρογραμματισμού ενός ανοσοποιητικού συστήματος που έχει χάσει τη λειτουργικότητά του, με μερικές πολλά υποσχόμενες πρώιμες επιτυχίες κατά του λύκου, της μυοσίτιδας και ορισμένων άλλων ασθενειών.
Άλλοι ερευνητές αναζητούν τρόπους για να καθυστερήσουν τουλάχιστον την εμφάνιση αυτοάνοσων ασθενειών, με φάρμακα που μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να κερδίσουν λίγο χρόνο πριν εμφανίσουν συμπτώματα διαβήτη τύπου 1.
«Αυτή είναι ίσως η πιο συναρπαστική περίοδος που είχαμε ποτέ να βρισκόμαστε στην αυτοανοσία», δήλωσε ο Δρ. Amit Saxena, ρευματολόγος στο NYU Langone Health.
Ακολουθούν μερικά πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε:
– Τα αυτοάνοσα είναι χρόνιες ασθένειες που μπορεί να κυμαίνονται από ήπιες έως απειλητικές για τη ζωή. Είναι περισσότερες από 100 με διαφορετικά ονόματα ανάλογα με το πώς και πού προκαλούν βλάβη.
– Η ρευματοειδής αρθρίτιδα και η ψωριασική αρθρίτιδα προσβάλλουν τις αρθρώσεις. Η νόσος Sjögren είναι γνωστή για ξηροφθαλμία και ξηροστομία. Η μυοσίτιδα και η μυασθένεια gravis αποδυναμώνουν τους μύες με διαφορετικούς τρόπους, με την τελευταία να προσβάλλει τον τρόπο με τον οποίο τα νεύρα στέλνουν σήματα.
– Ο λύκος έχει ποικίλα συμπτώματα, όπως εξάνθημα στο πρόσωπο σε σχήμα πεταλούδας, πόνο στις αρθρώσεις και τους μυς, πυρετό και βλάβη στα νεφρά, τους πνεύμονες και την καρδιά.
– Ακόμα και οι ασθενείς που τα πάνε καλά για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί ξαφνικά να έχουν μια «έξαρση» χωρίς προφανή λόγο.
– Πολλά αυτοάνοσα αρχίζουν με ασαφή συμπτώματα που εμφανίζονται και παρέρχονται ή μιμούνται άλλες ασθένειες. Πολλά έχουν επίσης αλληλεπικαλυπτόμενα συμπτώματα – η ρευματοειδής αρθρίτιδα και η νόσος Sjögren μπορούν επίσης να βλάψουν σημαντικά όργανα, για παράδειγμα.
– Η διάγνωση μπορεί να απαιτήσει πολλαπλές εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων εξετάσεων αίματος για την ανίχνευση αντισωμάτων που προσκολλώνται λανθασμένα σε υγιείς ιστούς. Συνήθως επικεντρώνεται στα συμπτώματα και περιλαμβάνει τον αποκλεισμό άλλων αιτιών. Ανάλογα με την ασθένεια, μπορεί να χρειαστούν χρόνια για να διαγνωστούν.
– Η Εθνική Εταιρεία Πολλαπλής Σκλήρυνσης (National MS Society) εκπαιδεύει τους γιατρούς σχετικά με τις πρόσφατα ενημερωμένες οδηγίες για την απλοποίηση της διάγνωσης της σκλήρυνσης κατά πλάκας.
– Το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα είναι ένας πολύπλοκος στρατός με φρουρούς για την ανίχνευση απειλών όπως μικρόβια ή καρκινικά κύτταρα. Το κλειδί είναι ότι μπορεί να διακρίνει τι είναι ξένο, αυτό που οι επιστήμονες αποκαλούν ανοχή.
– Μερικές φορές τα μπερδεμένα ανοσοκύτταρα ή αντισώματα γλιστρούν, ή οι ειρηνοποιοί δεν μπορούν να ηρεμήσουν τα πράγματα μετά από μια μάχη. Εάν το σύστημα δεν μπορεί να εντοπίσει και να διορθώσει το πρόβλημα, αναπτύσσονται σταδιακά αυτοάνοσα νοσήματα.
– Τα περισσότερα αυτοάνοσα νοσήματα, ειδικά στους ενήλικες, δεν προκαλούνται από ένα συγκεκριμένο γονιδιακό ελάττωμα. Αντίθετα, μια ποικιλία γονιδίων που επηρεάζουν τις ανοσολογικές λειτουργίες μπορούν να κάνουν τους ανθρώπους ευάλωτους. Οι επιστήμονες λένε ότι στη συνέχεια χρειάζεται κάποιο «περιβαλλοντικό» ερέθισμα, όπως μια λοίμωξη, το κάπνισμα ή οι ρύποι, για να τεθεί σε κίνηση η ασθένεια. Για παράδειγμα, ο ιός Epstein-Barr συνδέεται με την Πολλαπλή Σκλήρυνση.
Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν περίπου 4 στους 5 ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα. Πιστεύεται ότι οι ορμόνες παίζουν κάποιο ρόλο. Αλλά επίσης, οι γυναίκες έχουν δύο χρωμοσώματα Χ, ενώ οι άνδρες έχουν ένα Χ και ένα Υ. Ορισμένες έρευνες υποδηλώνουν ότι μια ανωμαλία στον τρόπο με τον οποίο τα γυναικεία κύτταρα απενεργοποιούν αυτό το επιπλέον Χ μπορεί να αυξήσει την ευαλωτότητα των γυναικών.
– Ωστόσο, οι άνδρες υποφέρουν από αυτοάνοσα νοσήματα. Μία ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, που ονομάζεται σύνδρομο VEXAS, δεν είχε ανακαλυφθεί μέχρι το 2020. Επηρεάζει κυρίως άνδρες άνω των 50 ετών και, εκτός από τα τυπικά αυτοάνοσα συμπτώματα, μπορεί να προκαλέσει θρόμβους αίματος, δύσπνοια και νυχτερινές εφιδρώσεις.
