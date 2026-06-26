Υπερψηφίστηκε ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Από την πρώτη Κυριακή θα εκλέγονται δήμαρχοι και περιφερειάρχες

Ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που ψηφίστηκε στη Βουλή περιλαμβάνει 6 βιβλία και 774 άρθρα, ενσωματώνοντας 2.000 διατάξεις, που μέχρι σήμερα ήταν διασκορπισμένες σε διαφορετικά νομοθετήματα.

Πέρασε από τη Βουλή ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που βάζει τέλος στον β’ γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών.

Ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, μιλώντας στην Ολομέλεια, ανέφερε ότι στόχος ήταν να μπει τέλος σε ένα καθεστώς που «ήταν αδύνατον να δεις ποια διάταξη ίσχυε». Όπως είπε μάλιστα, υπήρξε άρθρο του Καλλικράτη, που είχε τροποποιηθεί 17 φορές, δηλαδή περίπου κάθε 11 μήνες.

Ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που ψηφίστηκε στη Βουλή περιλαμβάνει 6 βιβλία και 774 άρθρα, ενσωματώνοντας 2.000 διατάξεις, που μέχρι σήμερα ήταν διασκορπισμένες σε διαφορετικά νομοθετήματα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις Βασιλικού Διατάγματος του 1958 που δεν είχαν ποτέ ενσωματωθεί στον προηγούμενο Κώδικα. Παράλληλα, όπως είπε ο υπουργός Εσωτερικών, καταργούνται ή απλοποιούνται σειρά από διοικητικές διαδικασίες.

Στην ίδια ομιλία, ο κ. Λιβάνιος απέρριψε τις αιτιάσεις για την κατάργηση των εκλογών της β’ Κυριακής. «Φτάσαμε να έχουμε 15% συμμετοχή στον β’ γύρο. Φτάσαμε σε σημείο αυτός που κερδίζει στις εκλογές να παίρνει λιγότερες ψήφους από αυτές που πήρε ο αντίπαλος του στον α’ γύρο», είπε, μιλώντας για κοκορομαχίες στην προεκλογική περίοδο.

«Τρομερή ασυμμετρία από τυχόν απόδοση εσόδων από τον ΕΝΦΙΑ στην αυτοδιοίκηση»

Ο κ. Λιβάνιος, μιλώντας στη Βουλή απέρριψε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για πιλοτική απόδοση εσόδων από τον ΕΝΦΙΑ στην αυτοδιοίκηση, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια ρύθμιση θα δημιουργούσε νέα προβλήματα και θα οδηγούσε πάλι στο σημερινό σύστημα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων.

Όπως ανέφερε, με βάση το σύστημα που πρότεινε ο Νίκος Ανδρουλάκης, η Γλυφάδα, από 12,8 εκατ. ευρώ που λαμβάνει μέσω ΚΑΠ θα εξασφάλιζε 50 εκατ. ευρώ, γιατί τα ακίνητα της έχουν μεγάλη εμπορική αξία. Ωστόσο, στο 90% της Ελλάδας, για παράδειγμα στο Αγρίνιο, που τώρα εισπράττει 20 εκατ. μέσω ΚΑΠ και θα εισέπραττε 12 εκατ., τα έσοδα θα ήταν πολύ λιγότερα.

«Θα δημιουργούσε τρομερή ασυμμετρία που θα έπρεπε να ισορροπηθεί με έναν μηχανισμό που θα οδηγούσε στους ΚΑΠ. Θα κάναμε δηλαδή έναν κύκλο και θα φτάναμε στο ίδιο», σχολίασε.

«Ναι, δυστυχώς είναι δημαρχοκεντρικό το μοντέλο»

Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι το μοντέλο της τοπικής αυτοδιοίκησης παραμένει δημαρχοκεντρικό. «Ναι, δυστυχώς είναι δημαρχοκεντρικό το μοντέλο. Είναι» είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι οι πολίτες γνωρίζουν τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες και όχι τα μέλη των συμβουλίων τους.

Ο Λιβάνιος αναφέρθηκε επίσης στην αύξηση της χρηματοδότησης των δήμων μέσω ΚΑΠ τα τελευταία χρόνια, καθώς και σε πάνω από 9.000 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, που θα γίνουν τις επόμενες εβδομάδες. «Κάθε δημοτικός σταθμός θα έχει το προσωπικό που του αναλογεί. Και τη δυνατότητα να φιλοξενεί με στελεχωμένο προσωπικό τα παιδιά που είναι κρίσιμα για το δημογραφικό», επισήμανε.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ