Υψηλή τηλεθέαση για ΄΄Σπίτι με το MEGA΄΄με την Νατάσα

Τηλεθέαση Πρωινής Ζώνης

OPEN – Τώρα ό, τι συμβαίνει – 17,8%

MEGA – Χαμογέλα και πάλι – 17,1%

MEGA – Mega Σαββατοκύριακο – 15%

ALPHA – Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση – 14,6%

ΣΚΑΪ – Σαββατοκύριακο παρέα – 9,9%

ΣΚΑΙ – Καλημέρα – 8,2%

OPEN – Open weekend – 7,3%

ANT1 – Πρωινοί Τύποι – 5,8%

ANT1 – Υγεία πάνω απ’ όλα – 5,7%

ΕΡΤ – Με Νέα Ματιά – 4,9%

Τηλεθέαση Μεσημεριανής Ζώνης

ALPHA – Καλύτερα δεν γίνεται – 14, 2%

MEGA – Τι λες τώρα! – 11,4%

ΣΚΑΪ – Dot – 9,6%

ΣΚΑΙ – Όλα Γκουντ – 8,5%

MEGA – MEGA STAR – 7,4%

OPEN – Αυτό είναι Σαββατοκύριακο – 7,3%

Τηλεθέαση Απογευματινής Ζώνης

ALPHA – Kitchen Lab – 14,2%

ΣΚΑΙ – Ο πιο αδύναμος κρίκος- 12,6%

ΣΚΑΙ – Happy Traveler – 12,3%

ΕΡΤ – Η Ζωή Αλλιώς – 2%

Οι κριτές του The Voice

Τηλεθέαση Βραδινής Ζώνης

ΣΚΑΙ – The Voice of Greece – 16,7%

ALPHA – Just the 2 of Us – 13,8%

MEGA – Σπίτι με το MEGA – 9,9%

ΕΡΤ1 – Βαρδιάνος στα Σπόρκα – 8,2%

ΕΡΤ1 – Καρτ Ποσταλ – 7,5%

ΕΡΤ1 – Ζακέτα να πάρεις – 4,7%

