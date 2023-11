Ζάχαρη: 5 ανησυχητικά σημάδια ότι τρώτε υπερβολική ποσότητα

Έχετε ακούσει ποτέ για τα πρόσθετα σάκχαρα στα επεξεργασμένα τρόφιμα; Tα αγαπημένα σας πρόχειρα φαγητά – αναψυκτικά, ζαχαρούχα ροφήματα, γλυκά, μπισκότα, καραμέλες – περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη που μπορεί να οδηγήσει σε διάφορα προβλήματα υγείας.

Μάλιστα, οι επιστήμονες έχουν συνδέσει την υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης με τουλάχιστον 45 προβλήματα υγείας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό JAMA International Medicine, οι άνθρωποι που κατανάλωναν το 17-21% των θερμίδων από πρόσθετα σάκχαρα είχαν περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν από καρδιακές παθήσεις σε σχέση με εκείνους που δεν κατανάλωναν.

Κι ενώ δεν κινδυνεύτε τρώγοντας ένα γλυκό ή σπιτικό κέικ που και που, η κατανάλωση ζάχαρης σε καθημερινή βάση μπορεί να αυξήσει δραστικά τις πιθανότητές να εμφανίσετε αυτά τα προβλήματα.

Τα καλά νέα είναι ότι το σώμα σας είναι αρκετά «έξυπνο» για να καταλάβει από μόνο του πότε το παρακάνετε, οπότε το μόνο που μένει είναι να δώσετε προσοχή στα σημάδια που σας στέλνει:

1. Είστε συνεχώς κουρασμένοι

Τα υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα του σώματος να μετατρέπει τη ζάχαρη σε ενέργεια.

Ως αποτέλεσμα, το σώμα θα γίνει γρήγορα αδύναμο και κουρασμένο.

2. Η ζάχαρη αυξάνει τα σπυράκια

Έρευνα στο Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics συνδέει την ακμή με την κατανάλωση ζάχαρης.

Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα έδειξε ότι από τους συμμετέχοντες εκείνοι που κατανάλωναν λιγότερη ζάχαρη είχαν πιο ήπια ακμή.

3. Αισθάνεσθε το στόμα σας ξηρό

Η ζάχαρη έχει την τάση να αφυδατώνει τον οργανισμό, να «στεγνώνει» το στόμα και να δημιουργεί το αίσθημα της δίψας.

Γι΄αυτό μετά από ένα ζαχαρούχο ρόφημα ίσως αισθάνεστε την ανάγκη για ένα ποτήρι νερό.

4. Πήρατε βάρος

Ένα από τα πιο προφανή σημάδια που μπορεί να παρατηρήσετε στο σώμα σας όταν καταναλώνετε υπερβολική ζάχαρη είναι η αύξηση βάρους.

Μια διατροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε αυτήν οδηγεί στη διατάραξη του μεταβολισμού, βλάπτοντας ταυτόχρονα το μικροβίωμα του εντέρου.

Ο οργανισμός λαμβάνει λανθασμένα μηνύματα, αναζητώντας συνεχώς περισσότερη και όσο μεγαλύτερες ποσότητες λαμβάνει, τόσο περισσότερο νομίζετε ότι πεινάτε.

5. Έχετε έντονες λιγούρες για γλυκά

Ο εγκέφαλος προσαρμόζεται στην ντοπαμίνη που εκκρίνεται κάθε φορά που τρώτε ζάχαρη, πράγμα που σημαίνει ότι θα αναζητείτε περισσότερη για να φτάσετε στα ίδια επίπεδα ευχαρίστησης.

Η ζάχαρη αυξάνει απότομα το σάκχαρο στο αίμα σας και στη συνέχεια το ρίχνει απότομα. Έτσι, είναι πιθανό να θελήσετε άλλο ένα γλυκό για να νιώσετε «καλά» και πάλι.