14ο Παγκρήτιο Forum Προώθησης Κρητικών Προϊόντων στα Κρητικά Ξενοδοχεία και τα Δίκτυα Διανομής – Super Market.

Δήλωση Συμμετοχής έως 06/02/2026

Ανοικτή πρόσκληση σε παραγωγούς και μεταποιητές αγροτικών προϊόντων, ξενοδόχους και εκπροσώπους δικτύων διανομής τροφίμων, για να συμμετάσχουν στο 14ο Παγκρήτιο Forum Προώθησης Κρητικών Προϊόντων στα Κρητικά Ξενοδοχεία και τα Δίκτυα Διανομής – Super Markets, απευθύνουν τα τέσσερα Επιμελητήρια της Κρήτης, οργανώνοντας για άλλη μια φορά τις επιτυχημένες δια ζώσης επιχειρηματικές συναντήσεις.

Το 14ο Παγκρήτιο Forum θα διεξαχθεί το Σάββατο 07 Μαρτίου 2026 στο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΔΕΚΚ) στις Γούρνες Ηρακλείου με συμμετοχές απ’ όλη την Κρήτη. Θα περιλαμβάνει συναντήσεις για τη διάθεση φρέσκων και μεταποιημένων κρητικών αγροτικών προϊόντων στα κρητικά ξενοδοχεία και στην τοπική αγορά, μέσω των δικτύων διανομής – super market,

καθώς και συναντήσεις με βιοτέχνες, μεταποιητές και άλλων προϊόντων που σχετίζονται με τον τουρισμό (πχ είδη συσκευασίας, καθαριστικά, εξοπλισμός κλπ), ώστε να δοθεί η ευκαιρία επέκτασης της συνεργασίας και με άλλους τομείς της τοπικής οικονομίας, πλην του αγροδιατροφικού.

Το κορυφαίο για την οικονομία της Κρήτης επιχειρηματικό γεγονός έχει στόχο να βοηθήσει τη συνεργασία ξενοδόχων και αγροτών, επαγγελματιών, βιοτεχνών, μεταποιητών, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των Κρητικών ξενοδοχείων και της ευρύτερης τοπικής αγοράς από την ντόπια αγροτική παραγωγή – δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία στους επισκέπτες του νησιού να γνωρίσουν τα γνήσια προϊόντα της Κρητικής διατροφής – αλλά και να στηριχθεί η συναφής με τον τουρισμό επαγγελματική /βιοτεχνική δραστηριότητα.

Το 14ο Παγκρήτιο Forum διοργανώνουν και φέτος τα τέσσερα Επιμελητήρια της Κρήτης, οι Ενώσεις Ξενοδόχων Κρήτης και ο Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων, με τη στήριξη και υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και της Περιφέρειας Κρήτης.

Το εγχείρημα έχει στεφθεί με μεγάλη επιτυχία κατά τα 13 προηγούμενα χρόνια, έχει βραβευθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αποτελεί πλέον θεσμό για την τοπική αγορά, καθώς έχει δώσει τη δυνατότητα σε πολλούς ξενοδόχους και εκπροσώπου Δικτύων Διναμομής – Super Markets να προμηθευτούν τοπικά προϊόντα απ’ ευθείας από τους παραγωγούς, χτίζοντας μια οικονομική συνεργασία με πολλαπλά οφέλη για τις δύο πλευρές.

Το Παγκρήτιο Forum – το οποίο ξεκίνησε το 2012 με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Ηρακλείου – περιλαμβάνει ολιγόλεπτες συναντήσεις εκπροσώπων των ξενοδοχείων και των δικτύων διανομής με αγρότες, κτηνοτρόφους, μεταποιητές, επαγγελματίες, βιοτέχνες κλπ σε προκαθορισμένα ραντεβού, αλλά και προβολή προϊόντων σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες.

Η συμμετοχή στο 14ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ Forum είναι ΔΩΡΕΑΝ, αλλά απαιτείται η δήλωση συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://aitiseis.ebeh.gr/pagkritio-forum συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, στα Επιμελητήρια Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνης και Λασιθίου, ανάλογα με την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία ανήκουν.

Για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, μπορούν να επικοινωνήσουμε με την κα Στέλλα Λαζανάκη τηλ:2810 247039, e-mail: forum@ebeh.gr

Υπεύθυνη του Παγκρήτιου Forum για όλη την Κρήτη: Λένα Στεφανουδάκη – Επιμελητήριο Ηρακλείου τηλ: 2810 247034. e-mail stefanoudaki@ebeh.gr .