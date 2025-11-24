ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Με εξαιρετικές ομιλίες η εσπερίδα για το Δημήτρη Βικέλα στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη

Το ενδιαφέρον του κοινού κέρδισαν οι εξαιρετικές ομιλίες της εσπερίδας με θέμα «Ο Ευρωπαίος και κοσμοπολίτης Δημήτριος Βικέλας», που πραγματοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων σε συνεργασία με τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη στο πλαίσιο της έκθεσης με τίτλο «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας» στις 21/11.

Την ζωή και το έργο του Δημήτρη Βικέλα φώτισαν ο Καθηγητής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης Κώστας Ανδρουλιδάκης με θέμα «O ιστορικός και φιλόσοφος Δ. Βικέλας», η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Συγκριτικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης Αγγέλα Γιώτη με θέμα «Οι ελληνικές διακοπές του Δ. Βικέλα:

εξωστρεφής πατριδογραφία και όραμα ανάπτυξης», ο Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης Δημήτρης Πολυχρονάκης με θέμα «Η αγγλική εμπειρία του Δ. Βικέλα» καθώς και ο τ. Προϊστάμενος της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Δημήτρης Χ. Σάββας με θέμα «Η δωρεά του Δ. Βικέλα και η ιστορική διαδρομή της Βικελαίας Βιβλιοθήκης στην πορεία του Μεγάλου Κάστρου».

Την ενδιαφέρουσα ξενάγηση που ακολούθησε στην έκθεση «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας», έκανε η επιμελήτρια της έκθεσης και Προϊσταμένη της Μπενάκειου Βιβλιοθήκης Δρ. Μαρία Βλασσοπούλου.
Την εκδήλωση προλόγισε και χαιρέτισε η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη.

