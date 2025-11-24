Ρέθυμνο:Εκδήλωση Πληροφόρησης Εργαζομένων στον κλάδο Ιδιωτικής Ασφάλειας και Χρηματαποστολών

Το Δίκτυο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Κρήτης, σε συνεργασία με το Σωματείο Ιδιωτικής Ασφάλειας και Χρηματαποστολών Κρήτης και την υποστήριξη του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ρεθύμνου θα υλοποιήσει εκδήλωση πληροφόρησης.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί τη Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 18.00 έως 21.00 στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου (Γιαμπουδάκη 12, Ρέθυμνο, 74100, «Πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς»).

Σύντομη περιγραφή

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, Νομικοί Συνεργάτες του ΙΝ.Ε. / Γ.Σ.Ε.Ε. θα αναλύσουν τρέχοντα νομικά ζητήματα εργασιακών σχέσεων και κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν στους εργαζόμενους στον κλάδο των εταιριών παροχής υπηρεσιών Ιδιωτικής Ασφάλειας και Χρηματαποστολών. Επίσης, επιστημονικοί συνεργάτες του Δικτύου θα παρουσιάσουν δεδομένα σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενο περιστατικών βίας και παρενόχλησης στους χώρους εργασίας.

Πληροφορίες:

ΙΝΕ – ΓΣΕΕ ΚΡΗΤΗΣ

Ανδ. Παπανδρέου 61 & Πατριάρχου Γρηγορίου Έ, Ηράκλειο, 71305

Τηλ/Φαξ: 2810343616

E-mail: kritiinediktio@inegsee.gr

Url: https://kriti.inegsee.gr/

Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου Γιαμπουδάκη 12, Ρέθυμνο, Τ.Κ. 74100 (Πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς).

Τηλ: 283102232

E-mail: erker@otenet.gr