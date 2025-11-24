ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Εκδήλωση Πληροφόρησης Εργαζομένων στον κλάδο Ιδιωτικής Ασφάλειας και Χρηματαποστολών

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το Δίκτυο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Κρήτης, σε συνεργασία με το Σωματείο Ιδιωτικής Ασφάλειας και Χρηματαποστολών Κρήτης και την υποστήριξη του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ρεθύμνου θα υλοποιήσει εκδήλωση πληροφόρησης.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί τη Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 18.00 έως 21.00 στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου (Γιαμπουδάκη 12, Ρέθυμνο, 74100, «Πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς»).

Σύντομη περιγραφή

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, Νομικοί Συνεργάτες του ΙΝ.Ε. / Γ.Σ.Ε.Ε. θα αναλύσουν τρέχοντα νομικά ζητήματα εργασιακών σχέσεων και κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν στους εργαζόμενους στον κλάδο των εταιριών παροχής υπηρεσιών Ιδιωτικής Ασφάλειας και Χρηματαποστολών. Επίσης, επιστημονικοί συνεργάτες του Δικτύου θα παρουσιάσουν δεδομένα σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενο περιστατικών βίας και παρενόχλησης στους χώρους εργασίας.

Πληροφορίες:
ΙΝΕ – ΓΣΕΕ ΚΡΗΤΗΣ
Ανδ. Παπανδρέου 61 & Πατριάρχου Γρηγορίου Έ, Ηράκλειο, 71305
Τηλ/Φαξ: 2810343616
E-mail: kritiinediktio@inegsee.gr
Url: https://kriti.inegsee.gr/

Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου Γιαμπουδάκη 12, Ρέθυμνο, Τ.Κ. 74100 (Πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς).
Τηλ: 283102232
E-mail: erker@otenet.gr

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης για...

0
Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ρεθύμνης κατά την συνεδρίαση του...

Παρουσίαση Δωματίου Ολιγόωρης Φιλοξενίας Παιδιών...

0
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας...

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης για...

0
Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ρεθύμνης κατά την συνεδρίαση του...

Παρουσίαση Δωματίου Ολιγόωρης Φιλοξενίας Παιδιών...

0
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Με εξαιρετικές ομιλίες η εσπερίδα για το Δημήτρη Βικέλα στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη
Επόμενο άρθρο
Χανιά:Σύλληψη δύο ατόμων για ρίψη άσκοπων πυροβολισμών
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης για το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ρεθύμνης κατά την συνεδρίαση του...

Παρουσίαση Δωματίου Ολιγόωρης Φιλοξενίας Παιδιών στην Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας...

Χανιά:Σύλληψη δύο ατόμων για ρίψη άσκοπων πυροβολισμών

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθησαν -2- ημεδαποί για ρίψη άσκοπων πυροβολισμών και παραβάσεις...

Ηράκλειο:Με εξαιρετικές ομιλίες η εσπερίδα για το Δημήτρη Βικέλα στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το ενδιαφέρον του κοινού κέρδισαν οι εξαιρετικές ομιλίες της...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST