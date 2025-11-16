ΕΛΛΑΔΑ

17 Νοεμβρίου: Για ποιους είναι αργία και για ποιους όχι – Τι ισχύει για τα σχολεία

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Για ποιους θα είναι αργία η 52η επέτειος του Πολυτεχνείου στις 17 Νοεμβρίου. Ποια είναι η επόμενη αργία για το 2025.

Ο εορτασμός της επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου βρίσκεται προ των πυλών και, όπως κάθε χρόνο, αλλάζει το πρόγραμμα λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών σε όλη τη χώρα. Παρότι η 17η Νοεμβρίου δεν αποτελεί επίσημη αργία για το σύνολο των εργαζομένων, για την εκπαίδευση ισχύουν ειδικές ρυθμίσεις που δημιουργούν ένα «μικρό τριήμερο» για πολλούς.

Την Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, όλα τα ΑΕΙ της χώρας θα παραμείνουν κλειστά, όπως συμβαίνει παραδοσιακά κάθε χρόνο με αφορμή τον εορτασμό της εξέγερσης του 1973. Την ίδια ημέρα δεν θα λειτουργήσουν ούτε τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης ούτε τα κέντρα ξένων γλωσσών, με τα μαθήματα να επαναλαμβάνονται κανονικά από την Τρίτη 18 Νοεμβρίου.

17 Νοεμβρίου – Επέτειος του Πολυτεχνείου: Eίναι αργία για τα σχολεία;

Για τα σχολεία, η ημέρα θεωρείται διδακτική αργία, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι οι μαθητές μένουν στο σπίτι. Σύμφωνα με την επίσημη εγκύκλιο, η παρουσία των μαθητών είναι υποχρεωτική, καθώς καταγράφονται κανονικά οι παρουσίες και οι απουσίες χαρακτηρίζονται αδικαιολόγητες.

Μετά την πρωινή προσέλευση, τα μαθήματα δεν διεξάγονται κανονικά. Αντ’ αυτού, οργανώνονται αφιερωματικές εκδηλώσεις, προβολές και δημιουργικά δρώμενα που σχετίζονται με την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Πολλά σχολεία πραγματοποιούν επίσης μικρές τελετές μνήμης ή καταθέσεις στεφάνων.

Οι αργίες του 2025 που απέμειναν

Με το 2025 να πλησιάζει προς το τέλος του, οι αργίες που έχουν απομείνει για εργαζόμενους, φοιτητές και μαθητές είναι λίγες. Συγκεκριμένα, η επόμενη “ανάσα” χαλάρωσης θα έρθει στις διακοπές των Χριστουγέννων, αφού αργίες θεωρούνται οι ημέρες:

  • Χριστούγεννα: Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου

  • Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων: Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Το «ευχαριστώ» του Ζελένσκι στην Ελλάδα – Η ανάρτησή...

Προηγούμενο άρθρο
Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Οι ημερομηνίες πληρωμής πριν τα Χριστούγεννα και οι αυξήσεις
Επόμενο άρθρο
Το «ευχαριστώ» του Ζελένσκι στην Ελλάδα – Η ανάρτησή του μετά την ενεργειακή συμφωνία
ΠΚ team
ΠΚ team
