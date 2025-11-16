ΕΛΛΑΔΑ

Το «ευχαριστώ» του Ζελένσκι στην Ελλάδα – Η ανάρτησή του μετά την ενεργειακή συμφωνία

Το «ευχαριστώ» του Ζελένσκι στην Ελλάδα – Η ανάρτησή του μετά την ενεργειακή συμφωνία.

Με μία ανάρτηση στα social media, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στην Ελλάδα και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά την υπογραφή της ενεργειακής συμφωνίας.

«Είμαι ευγνώμων στον Πρωθυπουργό, στην ομάδα, στις εταιρείες και σε όλους όσους συμβάλλουν στην επίτευξη τέτοιων συμφωνιών και στη διασφάλιση της εφαρμογής τους. Ευχαριστώ, Ελλάδα», έγραψε μεταξύ άλλων ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Από τις πρώτες μέρες της πλήρους εισβολής της Ρωσίας, η Ελλάδα μας βοηθά, συνεργάζεται με την Ευρώπη και με άλλους εταίρους, ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα καταστήσουν δυνατή την ειρήνη», τόνισε.

«Εκτιμούμε πραγματικά την υποστήριξη και τη δέσμευσή σας. Σήμερα έχουμε μια εξαιρετικά σημαντική συμφωνία για τον εφοδιασμό της Ουκρανίας με φυσικό αέριο – κατά τη συνάντησή μας με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, υπογράφηκε μια επιστολή προθέσεων σχετικά με τον εφοδιασμό της Ουκρανίας με φυσικό αέριο για τη χειμερινή περίοδο», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Τα περισσότερα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία, οι εγκαταστάσεις παραγωγής φυσικού αερίου και οι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί μας έχουν γίνει στόχοι πυραύλων και drones. Οι συμφωνίες μας με την Ελλάδα σήμερα αποτελούν σημαντικό μέρος του μεγάλου ενεργειακού πακέτου που έχουμε προετοιμάσει για το χειμώνα, προκειμένου να εξασφαλίσουμε τον εφοδιασμό της Ουκρανίας με φυσικό αέριο. Οι παραδόσεις θα ξεκινήσουν ήδη από τον Ιανουάριο. Εκτός από τη συμφωνία για άμεσο εφοδιασμό, υπάρχουν και μακροπρόθεσμες συμφωνίες», πρόσθεσε.

 

17 Νοεμβρίου: Για ποιους είναι αργία και...

0
Για ποιους θα είναι αργία η 52η επέτειος του...

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Οι ημερομηνίες πληρωμής πριν...

0
Νωρίτερα λόγω εορτών οι καταβολές των συντάξεων Ιανουαρίου 2026...

