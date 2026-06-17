Ηράκλειο:Σε πλήρη εξέλιξη το πολιτικό παρασκήνιο .Ο Αντώνης Κρητικός στις πρώτες γραμμές των διεργασιών της ΝΔ

ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΝΔ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι πολιτικές διεργασίες στο Ηράκλειο για τη διαμόρφωση του ψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας, με το παρασκήνιο να εντείνεται και τις τελικές επιλογές να αποκτούν πλέον καθοριστικό χαρακτήρα για τις ισορροπίες στον νομό.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Αντώνης Κρητικός καταγράφεται ως μία από τις πιο ισχυρές και ουσιαστικές υποψηφιότητες, με πολιτικούς κύκλους να τον τοποθετούν ήδη στην κατηγορία των προσώπων που δεν απλώς “συζητούνται”, αλλά διαμορφώνουν πραγματικά δεδομένα στο τοπικό πολιτικό σκηνικό.

Η δυναμική του αποτυπώνεται σε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα, με σταθερή απήχηση σε νέους ανθρώπους, επαγγελματίες και κατοίκους της περιφέρειας, όπου η ανάγκη για ανανέωση και πιο άμεση πολιτική εκπροσώπηση φαίνεται να βρίσκει συγκεκριμένη έκφραση.

Ιδιαίτερη αναφορά συγκεντρώνει και η σχέση του Αντώνη Κρητικού. Αναφερόμαστε στη Μαρία Μπαριτάκη, η οποία βρίσκεται στο πλευρό του και, ξεχωρίζει για την έντονη και εντυπωσιακή της παρουσία, που δεν περνά απαρατήρητη και κερδίζει τις εντυπώσεις όπου κι αν εμφανιστεί. Γιατί ας μην γελιόμαστε, αναφερόμαστε σε μια πανέμορφη γυναίκα. Παράλληλα με την αξιοζήλευτη επιστημονική της πορεία και τη συμμετοχή της σε αναρίθμητα ερευνητικά προγράμματα, έχει διαμορφώσει ένα σπάνιο προφίλ σύγχρονης, δυναμικής γυναίκας με ήθος και αυτοπεποίθηση, που αποπνέει φυσική κομψότητα και ισορροπία.

Στελέχη που παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις εκτιμούν ότι η παρουσία του Κρητικού έχει πλέον αποκτήσει αυτοτελή πολιτική βαρύτητα, με αρκετούς να τον χαρακτηρίζουν ως μία από τις πιο χαρακτηριστικές νέες παρουσίες που θα επηρεάσουν καθοριστικά τη σύνθεση και τη δυναμική του ψηφοδελτίου στο Ηράκλειο.