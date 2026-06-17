ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Εργασίες καθαρισμού τάφρων και πρανών στο τμήμα «Παλαιά Εθνική Οδός – Καλονύχτης και Παλαιά Εθνική οδός – Άγιος Κων/νος – Ρούστικα – Σαϊτούρες»,

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Εργασίες καθαρισμού τάφρων & πρανών από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης

Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι έχουν ξεκινήσει εργασίες καθαρισμού τάφρων και πρανών σε τμήματα των Επαρχιακών Οδών 5 και 6 και συγκεκριμένα κατά τις διαδρομές «Παλαιά Εθνική Οδός – Καλονύχτης και Παλαιά Εθνική οδός – Άγιος Κων/νος – Ρούστικα – Σαϊτούρες», αντίστοιχα.

Παρακαλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες, που έχουν τοποθετήσει αυθαίρετα συρματοπλέγματα, λάστιχα μέσα στο σώμα της οδού (τάφρο και πρανές) να τα απομακρύνουν άμεσα.

Επίσης, να αφαιρέσουν με μέριμνα τους τα κλαδιά που εμποδίζουν την ορατότητα, όπως και να φροντίσουν να μην παρεμποδίζεται η ομαλή απορροή των υδάτων, στις τάφρους της οδού, με τυχόν διαβάσεις που έχουν κατασκευάσει.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω, θα αποκατασταθεί η λειτουργία και η ασφάλεια της οδού και δεν θα δίδονται αποζημιώσεις.
Επιπλέον, παρακαλούνται οι οδηγοί, να δείχνουν την απαραίτητη προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες σήμανσης που θα έχουν τοποθετηθεί στην επαρχιακή οδό καθ’ όλη την διάρκεια καθαρισμού.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Παρουσία της Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας και του Διευθυντή...

0
Μετά από πρόσκληση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του...

Επίθεση στο Γραφείο του Δημάρχου Ρεθύμνης

0
Πρωτοφανής και απρόκλητη επίθεση σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο...

Παρουσία της Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας και του Διευθυντή...

0
Μετά από πρόσκληση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του...

Επίθεση στο Γραφείο του Δημάρχου Ρεθύμνης

0
Πρωτοφανής και απρόκλητη επίθεση σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Σε πλήρη εξέλιξη το πολιτικό παρασκήνιο .Ο Αντώνης Κρητικός στις πρώτες γραμμές των διεργασιών της ΝΔ
Επόμενο άρθρο
Πώς θα κυβερνάται η Τεχνητή Νοημοσύνη; Νέο πρωτοποριακό Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related