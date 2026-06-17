Ρέθυμνο:Εργασίες καθαρισμού τάφρων και πρανών στο τμήμα «Παλαιά Εθνική Οδός – Καλονύχτης και Παλαιά Εθνική οδός – Άγιος Κων/νος – Ρούστικα – Σαϊτούρες»,

Εργασίες καθαρισμού τάφρων & πρανών από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης

Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι έχουν ξεκινήσει εργασίες καθαρισμού τάφρων και πρανών σε τμήματα των Επαρχιακών Οδών 5 και 6 και συγκεκριμένα κατά τις διαδρομές «Παλαιά Εθνική Οδός – Καλονύχτης και Παλαιά Εθνική οδός – Άγιος Κων/νος – Ρούστικα – Σαϊτούρες», αντίστοιχα.

Παρακαλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες, που έχουν τοποθετήσει αυθαίρετα συρματοπλέγματα, λάστιχα μέσα στο σώμα της οδού (τάφρο και πρανές) να τα απομακρύνουν άμεσα.

Επίσης, να αφαιρέσουν με μέριμνα τους τα κλαδιά που εμποδίζουν την ορατότητα, όπως και να φροντίσουν να μην παρεμποδίζεται η ομαλή απορροή των υδάτων, στις τάφρους της οδού, με τυχόν διαβάσεις που έχουν κατασκευάσει.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω, θα αποκατασταθεί η λειτουργία και η ασφάλεια της οδού και δεν θα δίδονται αποζημιώσεις.

Επιπλέον, παρακαλούνται οι οδηγοί, να δείχνουν την απαραίτητη προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες σήμανσης που θα έχουν τοποθετηθεί στην επαρχιακή οδό καθ’ όλη την διάρκεια καθαρισμού.