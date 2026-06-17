Ηράκλειο:Συγχαρητήρια ανακοίνωση Λευτέρη Αυγενάκη για την εκλογή του νέου Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αλέξανδρου Πατριανάκου

«Εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια στον επανεκλεγέντα Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, κ. Αλέξανδρο Πατριανάκο, για την ανανέωση της εμπιστοσύνης που έλαβε από το ιατρικό σώμα του νομού μας, καθώς και στα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που αναδείχθηκαν από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες.

Η ισχυρή επανεκλογή του κ. Πατριανάκου και η ευρεία επικράτηση της παράταξης «Δύναμη Υγείας» στις αρχαιρεσίες του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου αποτελούν σαφή επιβράβευση της συνέπειας, της σοβαρότητας και της υπευθυνότητας με τις οποίες πορεύτηκε τα προηγούμενα χρόνια.

Αποτελούν, παράλληλα, αναγνώριση της διαρκούς προσφοράς του προς τον ιατρικό κόσμο και της προσήλωσής του στην υπεράσπιση της δημόσιας υγείας και της ποιοτικής φροντίδας των ασθενών. Η ανανεωμένη εμπιστοσύνη των συναδέλφων του επιβεβαιώνει την εκτίμηση που απολαμβάνει για την επιστημονική του επάρκεια, το ήθος και τη θεσμική του παρουσία.

Ο κ. Πατριανάκος διαθέτει μια ιδιαίτερα αξιόλογη επιστημονική και επαγγελματική διαδρομή. Καρδιολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ. στην Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου,

Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και ενεργό μέλος της επιστημονικής κοινότητας με σημαντικό ερευνητικό, εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο, έχει συνδέσει την πορεία του με την προαγωγή της ιατρικής επιστήμης, την εκπαίδευση των νέων γιατρών και την ενίσχυση της δημόσιας υγείας. Η πολυετής προσφορά του στο ΠΑΓΝΗ, η παρουσία του σε κορυφαίους επιστημονικούς και θεσμικούς φορείς και η διαρκής συμβολή του στην αναβάθμιση της ιατρικής εκπαίδευσης και έρευνας αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη για τον τόπο μας.

Συγχαρητήρια αξίζουν επίσης σε όλους τους συναδέλφους του γιατρούς που συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία και διεκδίκησαν με τις θέσεις, τις προτάσεις και το έργο τους την εμπιστοσύνη των μελών του Συλλόγου. Η συμμετοχή τους ενισχύει τη δημοκρατική λειτουργία του θεσμού και αναδεικνύει το υψηλό αίσθημα ευθύνης που διακρίνει την ιατρική κοινότητα του Ηρακλείου.

Το ισχυρό μήνυμα που έστειλαν οι γιατροί του Ηρακλείου μέσα από τη μαζική συμμετοχή και το εκλογικό αποτέλεσμα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια νέα δημιουργική περίοδο συνεργασίας και προσφοράς. Είμαι βέβαιος ότι η νέα διοίκηση θα συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια και αποτελεσματικότητα για την προάσπιση του ιατρικού λειτουργήματος, την υποστήριξη των λειτουργών της υγείας και τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Εύχομαι στον κ. Πατριανάκο και σε όλα τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στα καθήκοντά τους, προς όφελος των γιατρών, των ασθενών και της κοινωνίας του Ηρακλείου».