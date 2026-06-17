Δήμος Χανίων:Ένα μοναδικό χοροστάσι πολιτισμού στο Ενετικό Λιμάνι για την έναρξη της 5ης Παραδοσιακής Στράτας 2026

Με μια βραδιά γεμάτη εικόνες, ήχους και συναισθήματα που ανέδειξαν τον πλούτο της κρητικής παράδοσης, πραγματοποιήθηκε η τελετή έναρξης της Παραδοσιακής Στράτας Χανίων 2026, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός θεσμού που έχει πλέον ταυτιστεί με το καλοκαίρι της πόλης και αποτελεί σημείο συνάντησης πολιτισμού, μνήμης και συλλογικής έκφρασης.

Το Ενετικό Λιμάνι πλημμύρισε από κόσμο, με χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες να κατακλύζουν κάθε σημείο της διαδρομής, παρακολουθώντας

ένα δρώμενο υψηλού συμβολισμού, στο οποίο συμμετείχαν 19 παραδοσιακοί σύλλογοι, εκατοντάδες χορευτές, μουσικοί, ριζίτες και μαντιναδολόγοι.

Η βραδιά ξεκίνησε από το Φρούριο Φιρκά, με την πομπή των γυναικών των πολιτιστικών συλλόγων να διασχίζει το Ενετικό Λιμάνι, παρουσιάζοντας τις παραδοσιακές φορεσιές και την πλούσια λαϊκή κληρονομιά του τόπου. Την ίδια ώρα, στον λιμενοβραχίονα, οι άνδρες χορευτές παρουσίασαν ένα εντυπωσιακό πεντοζάλι με φόντο τον Φάρο των Χανίων, ενώ οι ριζίτες κατέβαιναν τη Χάληδων, μεταφέροντας μέσα από το τραγούδι τους τη δύναμη της κρητικής παράδοσης.

Με τη μουσική συνοδεία των Χρήστου και Γιώργου Στρατάκη, οι τρεις πορείες συναντήθηκαν μπροστά από το Γιαλί Τζαμί, όπου μαντιναδολόγοι του τόπου υποδέχθηκαν τους συμμετέχοντες με αντικριστές μαντινάδες. Η συνάντηση αυτή, δημιούργησε μια μοναδική εικόνα συλλογικότητας και πολιτισμού, μετατρέποντας το Ενετικό Λιμάνι σε μια μεγάλη κρητική γιορτή.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη διαρκή ανάπτυξη του θεσμού, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια διοργάνωση «που έχει αγκαλιάσει ο κόσμος και έχουν υποστηρίξει τα δεκάδες σωματεία και οι παραδοσιακοί σύλλογοι του τόπου». Παράλληλα, τόνισε ότι η Παραδοσιακή Στράτα εξελίσσεται και εμπλουτίζεται διαρκώς, προβάλλοντας τον πλούτο της κρητικής παράδοσης και τους ανθρώπους, που τη διατηρούν ζωντανή, ενώ υπογράμμισε χαρακτηριστικά πως «ο πολιτισμός και η παράδοση της Κρήτης έχει παρελθόν, έχει παρόν αλλά κυρίως έχει ένα δυναμικό μέλλον».

Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Νεκτάριος Ψαρουδάκης, αναφέρθηκε στη μοναδικότητα του δρώμενου και στη συμβολή των συλλόγων, που συμμετέχουν σε αυτό, σημειώνοντας ότι στην εναρκτήρια εκδήλωση συμμετείχαν μέλη από 19 διαφορετικούς πολιτιστικούς συλλόγους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη φετινή αναβίωση της αντικριστής μαντινάδας, μέσα από την οποία ομάδες Κρητικών παρουσίασαν μαντινάδες αφιερωμένες στις ομορφιές, τους τόπους και τις παραδόσεις της Κρήτης.

Η μαζική συμμετοχή του κοινού και η παρουσία των 19 συλλόγων επιβεβαίωσαν για ακόμη μία χρονιά τη δυναμική ενός θεσμού που αναδεικνύει τον πολιτιστικό πλούτο του τόπου και φέρνει κοντά ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών μέσα από την κοινή αγάπη για την παράδοση.

Η Παραδοσιακή Στράτα Χανίων 2026 ξεκίνησε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο και ανανεώνει το ραντεβού της με κατοίκους και επισκέπτες κάθε Τρίτη στο Ενετικό Λιμάνι, εκεί όπου οι ήχοι της λύρας, οι παραδοσιακοί χοροί, οι φορεσιές και οι άνθρωποι του τόπου θα συνεχίσουν να συναντιούνται, κρατώντας ζωντανή μια παράδοση που δεν μένει στις αναμνήσεις, αλλά «πορπατεί» από γενιά σε γενιά.

Ο Δήμος Χανίων και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ευχαριστεί θερμά όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους, τους εθελοντές, τους μουσικούς, τους χορευτές και τους συντελεστές της διοργάνωσης, που με τη συμμετοχή και την αφοσίωσή τους συμβάλλουν καθοριστικά στη διατήρηση και προβολή της πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου μας.