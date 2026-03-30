ΚΡΗΤΗ

Η Α.ΞΕ.Π.Τ. στο επιστημονικό συμπόσιο «Αόρατες πληγές – ορατές συνέπειες»: Ενισχύοντας τον ρόλο του εκπαιδευτικού στην προστασία των παιδιών

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το επιστημονικό συμπόσιο με τίτλο «Αόρατες πληγές – ορατές συνέπειες», το Σάββατο 28 και την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026 στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ), στο Κολυμπάρι Χανίων.

Το συμπόσιο επικεντρώθηκε σε κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα, όπως η παιδική κακοποίηση και η νεανική παραβατικότητα, αναδεικνύοντας τη σημασία της διεπιστημονικής προσέγγισης, της συνεργασίας και του ουσιαστικού διαλόγου.

Στο πλαίσιο του συμποσίου, η ομάδα A.ΞΕ.Π.Τ. Ασφαλή Ξένοιαστα Παιδιά Τώρα (Έλενα Βιταλάκη, Αθηνά Τριαματάκη, Δέσποινα Μαυράκη) συμμετείχε με το βιωματικό εργαστήριο «Παιδική Κακοποίηση και ο ρόλος του Εκπαιδευτικού», το οποίο πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026. Το εργαστήριο συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων και ανέδειξε, μέσα από βιωματικές δράσεις και διάλογο, τη σημασία της έγκαιρης αναγνώρισης ενδείξεων κακοποίησης, καθώς και τον καθοριστικό ρόλο του εκπαιδευτικού ως παράγοντα πρόληψης και υποστήριξης.

Στο εργαστήριο συμμετείχαν διακεκριμένοι προσκεκλημένοι, μεταξύ των οποίων:
η κα Ξένη Δημητρίου, Δικαστής, πρώην Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Λάμπρος Τσόγκας, Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας, η κα Θεοκτή Νικολαΐδου, Πρόεδρος Εφετών Θεσσαλονίκης, η κα Δήμητρα Μπουσίου, Κοινωνική Λειτουργός, η κα Κατερίνα Αυγουστάκη, Σύμβουλος Εκπαίδευσης καθώς εκπαιδευτικοί της ΔΠΕ και ΔΔΕ Χανίων και γονείς.

Η ομάδα εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς τη Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε.Ν. Χανίων κα Τερεζάκη για την πρόσκληση και για την άρτια διοργάνωση. Παράλληλα, συγχαίρει τους/ διοργανωτές/τριες, τους/τις ομιλητές/τριες και τους/τις συμμετέχοντες/ουσες για την ουσιαστική συμβολή τους στην επιτυχία του συμποσίου. Η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών επιβεβαίωσε την ανάγκη συνέχισης αντίστοιχων δράσεων, με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης και την προστασία των παιδιών.

Γιατί μπορούμε ακόμα να χτίσουμε έναν κόσμο Ασφαλή με ΞΕνοιαστα Παιδιά Τώρα – Α.ΞΕ.Π.Τ.
Για την Α.ΞΕ.Π.Τ., Μαργαρίτα Γερούκη, Έλενα Βιταλάκη, Αθηνά Τριαματάκη, Δέσποινα Μαυράκη
www.axept.gr frixos.axept@gmail.com

Ανακοίνωση των εκλεγμένων με την Πανσπουδαστική Κ.Σ....

0
Τα ξημερώματα της 27ης Μαρτίου, στο νέο κτήριο του...

ΝΟΔΕ Ηρακλείου – Πρόγραμμα συναντήσεων Γραμματέα Π.Ε....

0
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ Σειρά επαφών με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, με εκπροσώπους...

Ανακοίνωση των εκλεγμένων με την Πανσπουδαστική Κ.Σ....

0
Τα ξημερώματα της 27ης Μαρτίου, στο νέο κτήριο του...

ΝΟΔΕ Ηρακλείου – Πρόγραμμα συναντήσεων Γραμματέα Π.Ε....

0
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ Σειρά επαφών με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, με εκπροσώπους...
Ανακοίνωση των εκλεγμένων με την Πανσπουδαστική Κ.Σ. στον ΦΣ ΕΛΜΕΠΑ Χανίων : Φωτιά σε εργαστήριο του ΕΛΜΕΠΑ, να πάρει τώρα μέτρα το τμήμα!
Εορτολόγιο 30 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, Δευτέρα 30 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

Τιμολόγια ρεύματος: Αύξηση 18,5% λόγω του πολέμου στο Ιράν

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μετά τα καύσιμα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή χτυπά...

Ανακοίνωση των εκλεγμένων με την Πανσπουδαστική Κ.Σ. στον ΦΣ ΕΛΜΕΠΑ Χανίων : Φωτιά σε εργαστήριο του ΕΛΜΕΠΑ, να πάρει τώρα μέτρα το τμήμα!

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τα ξημερώματα της 27ης Μαρτίου, στο νέο κτήριο του...

ΝΟΔΕ Ηρακλείου – Πρόγραμμα συναντήσεων Γραμματέα Π.Ε. της ΝΔ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ Σειρά επαφών με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, με εκπροσώπους...

