Ανακοίνωση των εκλεγμένων με την Πανσπουδαστική Κ.Σ. στον ΦΣ ΕΛΜΕΠΑ Χανίων : Φωτιά σε εργαστήριο του ΕΛΜΕΠΑ, να πάρει τώρα μέτρα το τμήμα!

Τα ξημερώματα της 27ης Μαρτίου, στο νέο κτήριο του ΕΛΜΕΠΑ και συγκεκριμένα στο εργαστήριο της φοιτητικής ομάδας «Επίκτητος» ζήσαμε για άλλη μια φορά από πρώτο χέρι τι σημαίνει πανεπιστήμιο του ανταγωνισμού και της “αριστείας” μέσα στην αγορά της παιδείας!!

Κατά τη λειτουργία του εργαστηρίου τις απογευματινές ώρες της 26ης Μαρτίου, οι φοιτητές της ομάδας έφτιαξαν ηλεκτρική συσκευή που παρέμεινε συνδεδεμένη στο ρεύμα μετά την ολοκλήρωση της, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί αργότερα στις φλόγες. Μέχρι να φτάσουν πυροσβεστικές δυνάμεις στο ίδρυμα, το εργαστήριο έγινε παρανάλωμα. Από το περιστατικό αυτό προκύπτουν σοβαρά ερωτηματικά.

 Πρώτον πως είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται πειραματικές διαδικασίες εντός του ΕΛΜΕΠΑ, χωρίς την επίβλεψη εμπεριστατωμένου προσωπικού, που μπορεί να συμβάλλει στην διεξαγωγή τους και την ασφάλεια των εμπλεκόμενων φοιτητών που θέλουν να εμβαθύνουν στο επιστημονικό τους αντικείμενο;

 Δεύτερον πως γίνεται να μην υπάρχουν αυτοματοποιημένα συστήματα πυρασφάλειας εντός του πανεπιστημίου; Φοιτητές που βρίσκονταν στο ράδιο του τμήματος και το προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίας έτρεξαν με πυροσβεστήρες(!) να συγκρατήσουν τη φωτιά, βάζοντας σε κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα μέχρις ότου να εμφανιστεί η πυροσβεστική.

 Τρίτον πως γίνεται να μην υπάρχουν πυροσβεστήρες εντός ενός εργαστηρίου με αποτέλεσμα την ώρα της φωτιάς να ψάχνουν οι φοιτητές πυροσβεστήρα από το αμφιθέατρο; Πως το τμήμα γίνεται να δίνει ένα εργαστήριο σε φοιτητές χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας και χωρίς μια λειτουργική ηλεκτρολογική εγκατάσταση;

Μαζί με τα ερωτηματικά προκύπτουν και αρκετά συμπεράσματα.

Το τμήμα, που στην ιστοσελίδα του φιλοξενεί τη φοιτητική ομάδα «Επίκτητος», αναφέρει πως στόχος είναι «η ενίσχυση της ομαδικότητας και της εθελοντικής προσφοράς, η εξασφάλιση της βέλτιστης φοίτησης και της έγκαιρης αποφοίτησης, η προώθηση της ανάπτυξης και της καινοτομίας».

Καταλαβαίνει κανείς πως σε ένα βαθμό η διοίκηση του τμήματος ενισχύει τέτοιου είδους ομάδες, εκμεταλλευόμενη την ανάγκη των φοιτητών να γνωρίσουν το επιστημονικό τους αντικείμενο βαθύτερα. Κρύβει όμως το γεγονός ότι τις αξιοποιεί ως υποκατάστατο των τραγικών ελλείψεων σε προσωπικό και υποδομές που προκύπτουν από την πολιτική του κέρδους εντός των ΑΕΙ.

Εξάλλου οι ίδιοι οι φοιτητές του τμήματός μας, πρόσφατα έθεσαν ζητήματα προς τη διοίκηση για την κατάσταση των υποδομών του τμήματος αλλά και του προσωπικού, καταγγέλλοντας πως έως και 200 εγγεγραμμένοι φοιτητές καλούνται να πραγματοποιήσουν εργαστήριο σε αίθουσα που έχει χωρητικότητα 25 ατόμων ενώ πολλές φορές διδάσκοντες αργούν να παραστούν στις διαλέξεις!

Στην “αριστεία” και τους δείκτες ανταγωνιστικότητας που κυνηγάει το ΕΛΜΕΠΑ Χανίων προφανώς δεν χωράνε οι ανάγκες των φοιτητών για ασφαλείς αίθουσες με εξοπλισμό που συντηρείται και επαρκές διδακτικό προσωπικό.

Για αυτό και εκ των υστέρων, το τμήμα τρέχει σαν «λαγός» να εγκαταστήσει συστήματα πυρασφάλειας ώστε να αποποιηθεί τις ευθύνες της πολιτικής που υλοποιεί και να εμφανίσει την εικόνα πως υπήρχαν μέτρα ασφαλείας, ρίχνοντας το φταίξιμο αποκλειστικά στους φοιτητές που συμμετέχουν στην ομάδα «Επίκτητος». Αυτά είναι τα αποτελέσματα του πανεπιστημίου που λειτουργεί με τη λογική «κόστους-οφέλους», το πανεπιστήμιο-μαγαζί που χτίζουν οι κυβερνήσεις, η διοίκηση του τμήματος και η ΔΑΠ!

Προχωράμε σε κινητοποίηση στον πρόεδρο και στον αντιπρύτανη την Δευτέρα 30/3 στις 12:00 διεκδικώντας:

• Εδώ και τώρα να οργανωθούν οι απαραίτητες εργασίες την ανακαίνιση του εργαστηρίου! Εδώ και τώρα να ανανεωθεί ο εξοπλισμός.

• Να ενισχυθεί το ΕΛΜΕΠΑ Χανίων με μόνιμο διδακτικό προσωπικό (ΔΕΠ και ΕΔΙΠ) που θα έχει στην ευθύνη του και την επίβλεψη τέτοιων φοιτητικών ομάδων.

• Να εγκατασταθούν αυτόματα συστήματα πυρασφάλειας σε όλες αίθουσες του τμήματος.

• Να προσληφθεί με ευθύνη του κράτους, μόνιμο προσωπικό που να επανδρώσει την τεχνική υπηρεσία του τμήματος!