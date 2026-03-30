ΝΟΔΕ Ηρακλείου – Πρόγραμμα συναντήσεων Γραμματέα Π.Ε. της ΝΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Σειρά επαφών με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, με φορείς , καθώς επίσης με επιχειρήσεις θα έχει ο Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Κώστας Σκρέκας, συνοδευόμενος από τον Γραμματέα Οργανωτικού της ΝΔ Στέλιο Κονταδάκη.

Τον κ.Σκρέκα θα συνοδέψουν επίσης ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κώστας Γιαννουλάκης, οι Βουλευτές της ΝΔ Λευτέρης Αυγενάκης, Κώστας Κεφαλογιάννης και Μάξιμος Σενετάκης, αλλά και στελέχη της Νομαρχιακής επιτροπής της ΝΔ.

• 10:00 Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Σεβασμιότατο κ.κ. Ευγένιο(Αρχιεπισκοπή Κρήτης – Αγ. Μηνά 25)

• 10:45 Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ.Αρναουτάκη Σταύρο, παρουσία Δημάρχων του Νομού Ηρακλείου (Πλατεία Ελευθερίας Ηράκλειο)

• 12:00 Συνάντηση με τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Καρκανάκη Βαγγέλη (Κορωναίου 9)

• 13:00 Συνάντηση με τον CEO της εταιρείας MODUS D.C.S κ. Καλύβα Θανάση(Αγίας Λαύρας 19 )

• 14:00 Συνάντηση με τον κ. Λεμπιδάκη Μιχάλη-εταιρεία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΙΠΕ Ηρακλείου, οδός Ρ)

• 18:30 Διευρυμένη συνεδρίαση Δ.Ε.Ε.Π. στο ξενοδοχείο IBIS STYLES HERAKLION

Εταιρείες προς επίσκεψη:

MODUS D.C.S: Εξειδικεύεται στην ανάπτυξη και εφαρμογή προηγμένων συστημάτων ιχνηλασιμότητας, από το πρωτογενές στάδιο της αγροτικής παραγωγής έως το σημείο πώλησης στο λιανεμπόριο. Παράλληλα, σχεδιάζει και υλοποιεί καθετοποιημένες ιδιωτικές προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων, πραγματοποιεί δομημένη αξιολόγηση επιχειρήσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας και αναπτύσσει καινοτόμα πρότυπα προσαρμοσμένα στις ανάγκες της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ: Αποτελεί ένα από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πλαστικών προϊόντων στη χώρα μας, με ισχυρό εξαγωγικό προσανατολισμό και διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων της.