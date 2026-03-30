Σκρέκας από Χανιά: «Η περιφέρεια δίνει τον παλμό της ανάπτυξης»

Στα Χανιά βρέθηκε ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας, συνεχίζοντας την περιοδεία του στην Κρήτη, συνοδευόμενος από τον Γραμματέα Οργανωτικού, Στέλιο Κονταδάκη, την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, και τον Βουλευτή Χανίων, Αλέξανδρο Μαρκογιαννάκη. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των επαφών με τις περιφερειακές οργανώσεις της παράταξης, αναδεικνύοντας τη σημασία της ενεργής παρουσίας τους και του διαλόγου με τις τοπικές κοινωνίες.

Η Νομαρχιακή Συνέλευση Χανίων που πραγματοποιήθηκε έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα συμμετοχής και συσπείρωσης, με την ανταπόκριση στο κάλεσμα του Γραμματέα να ξεπερνά κάθε προσδοκία. Η μαζική παρουσία στελεχών και μελών της παράταξης από όλη την περιοχή έδωσε έντονο παλμό στη διαδικασία, δίνοντας έμφαση στα προβλήματα που πιέζουν τους πολίτες και στις λύσεις που απαιτούνται, επιβεβαιώνοντας, έτσι, ότι η απευθείας επικοινωνία με τα στελέχη και την κοινωνία παραμένει η βάση για κάθε ουσιαστική παρέμβαση.

Νωρίτερα, ο Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας επισκέφθηκε το Μουσείο Τυπογραφίας, τοπικές επιχειρήσεις, το Επιμελητήριο Χανίων και τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, Νίκο Καλογέρη. Οι επαφές αυτές ανέδειξαν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των Χανίων, όπου ο πολιτισμός, η επιχειρηματικότητα και η τοπική παραγωγή συνθέτουν μια ξεχωριστή ταυτότητα για ολόκληρη την Κρήτη.

Τέλος, σε δηλώσεις του προς τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο κ. Σκρέκας ανέφερε:

«Τα Χανιά είναι τόπος, ο οποίος έχει δυναμική, παράγει και στηρίζει συνολικά την ελληνική οικονομία, δίνοντας παλμό στην ανάπτυξη της χώρας.

Για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η περιφέρεια της Ελλάδας και ιδιαίτερα το νησί της Κρήτης είναι υψίστης προτεραιότητας. Γι’ αυτό και έχουμε εφαρμόσει μια σειρά μέτρων και δράσεων στήριξης της περιφέρειας, καθώς πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας περνάει μέσα από την ανάπτυξη της περιφέρειας. Γιατί η καρδιά της Ελλάδας χτυπάει στην περιφέρεια της χώρας.»