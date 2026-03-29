Αναζήτηση
ΔΙΕΘΝΗΚΡΗΤΗΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τα ‘σπασε ο Αντώνης Μαρτσάκης! Γλέντι μέχρι πρωίας για τους απόδημους Κρήτες του Μόντρεαλ

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστας Χατζηδάκης.

Παρουσία του αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Κώστα Χατζηδάκη, ο Σύλλογος Κρητών του Μόντρεαλ πραγματοποίησε τον ετήσιο χορό του.

Όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, έμαθε στις επετειακές εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου στο Μόντρεαλ, ότι οι Κρητικοί κάνουν τον ετήσιο χορό τους και -όπως είπε- ήταν αδύνατο να μην παρευρεθεί.

Εντυπωσιάστηκε δε από την παρουσία του κόσμου και έκανε λόγο για μία ακόμα Κρήτη στο Μόντρεαλ, αφιερώνοντας στους παρευρισκόμενους την παρακάτω μαντινάδα.

“Όπου κι αν πάω θα βαστώ χώμα απ’ τον Ψηλορείτη, να το πετώ να γίνεται όλος ο κόσμος Κρήτη”

“Να μεταφέρετε στον κ. Μητσοτάκη ότι εδώ υπάρχει μία δεύτερη Κρήτη”, ανταπάντησε ο πρόεδρος του Συλλόγου στον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης.

Εν συνεχεία, τη “σκυτάλη” πήραν, ο γνωστός Κρητικός καλλιτέχνης, Αντώνης Μαρτσάκης, με τους συνεργάτες του, με το γλέντι να κρατάει μέχρι το πρωί!

 

http://kritipantou.com

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

politika-kritis-ad
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST