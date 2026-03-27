Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Με μεγάλη δράση στην Πλατεία Συντάγματος.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (ΕΕΣ), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, διοργανώνει δράση ενημέρωσης και πρόληψης, την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026, από τις 09:00 έως τις 13:00, στην Πλατεία Συντάγματος, καλώντας το κοινό να γίνει ενεργό μέρος στη φροντίδα και την προαγωγή της υγείας.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο κάλεσμα για ενίσχυση της δημόσιας υγείας, όπως αυτό αναδεικνύεται μέσα από το φετινό μήνυμα «Μαζί για την υγεία. Συμπαρασταθείτε στην επιστήμη». Η εκστρατεία υπογραμμίζει τη σημασία της επιστημονικής συνεργασίας και της συλλογικής δράσης για την προστασία της υγείας των ανθρώπων, των ζώων, των φυτών και του περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της προσέγγισης «Ενιαία Υγεία» (One Health), που προωθεί μια ολιστική αντίληψη πρόληψης και ευεξίας.

Στόχος της δράσης του Τομέα Υγείας ΕΕΣ, είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού και η ενίσχυση της πρόληψης, με έμφαση στα χρόνια μη μεταδοτικά νοσήματα όπως τα καρδιαγγειακά, ο καρκίνος, ο διαβήτης και οι αναπνευστικές παθήσεις, καθώς και στην ψυχική υγεία, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί ένα κρίσιμο αλλά συχνά υποτιμημένο ζήτημα. Παράλληλα, θα παρέχεται ενημέρωση για μεταδοτικά νοσήματα, όπως η φυματίωση, οι λοιμώξεις του αναπνευστικού και για τις σεξουαλικώς μεταδιδόμενες λοιμώξεις από τον ιό HIV/ AIDS και τη σύφιλη.

Η Κινητή Ομάδα Υγείας του Τομέα Υγείας ΕΕΣ, θα παρέχει δωρεάν προληπτικούς ελέγχους:

∙ Test ταχείας ανίχνευσης γλυκόζης αίματος (test σακχάρου)

∙ Έλεγχο αρτηριακής πίεσης

∙ Διενέργεια δωρεάν rapid test ανίχνευσης HIV, HCV, HBsAg και Σύφιλης

∙ Συνταγογράφηση εργαστηριακών εξετάσεων

Επιπλέον, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε διαδραστικές ενημερώσεις, για:

∙ βασικές πρώτες βοήθειες

∙ σωστή τεχνική μέτρησης αρτηριακής πίεσης στο σπίτι

∙ αναγνώριση πρώιμων συμπτωμάτων αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου.

Επίσης, θα διανεμηθεί έντυπο ενημερωτικό υλικό, προσαρμοσμένο στις ανάγκες διαφορετικών ομάδων πληθυσμού.

 

