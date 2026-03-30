Συναγερμός στον Ψηλορείτη: Τρία άτομα εγκλωβίστηκαν στα χιόνια στον Λάκκο Μυγερού

Μεγάλη κινητοποίηση για τον απεγκλωβισμό τους

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας στον Ψηλορείτη, όταν όχημα με τρία άτομα εγκλωβίστηκε στα χιόνια στην περιοχή του Λάκκου Μυγερού.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Στο σημείο έσπευσε ένα πυροσβεστικό όχημα με δύο πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό των επιβατών, ενώ εκεί βρέθηκαν και δυνάμεις της αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, τα τρία άτομα απεγκλωβίστηκαν με επιτυχία και λίγο μετά τις 6:30 το πρωί μεταφέρθηκαν στα Ανώγεια.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, και οι τρεις είναι καλά στην υγεία τους, παρά την περιπέτεια που βίωσαν υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες.