Συναγερμός στον Ψηλορείτη: Τρία άτομα εγκλωβίστηκαν στα χιόνια στον Λάκκο Μυγερού

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Μεγάλη κινητοποίηση για τον απεγκλωβισμό τους

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας στον Ψηλορείτη, όταν όχημα με τρία άτομα εγκλωβίστηκε στα χιόνια στην περιοχή του Λάκκου Μυγερού.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Στο σημείο έσπευσε ένα πυροσβεστικό όχημα με δύο πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό των επιβατών, ενώ εκεί βρέθηκαν και δυνάμεις της αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, τα τρία άτομα απεγκλωβίστηκαν με επιτυχία και λίγο μετά τις 6:30 το πρωί μεταφέρθηκαν στα Ανώγεια.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, και οι τρεις είναι καλά στην υγεία τους, παρά την περιπέτεια που βίωσαν υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες.https://www.cretalive.gr/

Νέος Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ηρακλείου ο Χρήστος...

0
Η ΟΝΝΕΔ Ηρακλείου ανακοινώνει τον ορισμό του Χρήστου Δελησαββά...

Θερινό Σχολείο Διαστημικής Τεχνολογίας στο Πολυτεχνείο Κρήτης...

0
Το Εργαστήριο Γεωδαισίας και Πληροφορικής των Γεωεπιστημών και η...

Η ΟΝΝΕΔ Ηρακλείου ανακοινώνει τον ορισμό του Χρήστου Δελησαββά...

Το Εργαστήριο Γεωδαισίας και Πληροφορικής των Γεωεπιστημών και η...
Νέος Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ηρακλείου ο Χρήστος Δελησάββας.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η ΟΝΝΕΔ Ηρακλείου ανακοινώνει τον ορισμό του Χρήστου Δελησαββά...

Θερινό Σχολείο Διαστημικής Τεχνολογίας στο Πολυτεχνείο Κρήτης | 04-12 Ιουλίου 2026

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Εργαστήριο Γεωδαισίας και Πληροφορικής των Γεωεπιστημών και η...

Εγκλωβισμένοι στη Γαύδο μαθητές από σχολείο της Βούλας – Πιθανόν να επιστρέψουν με φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σε μια αναπάντεχη περιπέτεια εξελίχθηκε η αποστολή του 1ου...

Ελλάδα – Ιράν: Οι ιστορικοί δεσμοί και τα στενά της διπλωματίας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η μέρα μετά τον πόλεμο στην περιοχή θα θυμίζει...

