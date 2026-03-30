Χανιά:Με Μεγάλη Επιτυχία Ολοκληρώθηκε το 2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ και ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ που διοργάνωσε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

Ολοκληρώθηκε το 2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ και ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Με το βλέμμα στραμμένο στην παιδεία και τη δημιουργικότητα

– Προκλήσεις, ευκαιρίες και απειλές στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Στην εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά όλο και περισσότερες «δεξιότητες» στην παραγωγή λόγου και εικόνας, η ανάπτυξη κριτικής σκέψης, μάθησης και θέασης αποδεικνύονται ως καίρια στοιχεία για τη διαφύλαξη όλων εκείνων των στοιχείων που κατέκτησε η ανθρωπότητα στο πέρασμα των αιώνων.

Το 2ο Συνέδριο Οπτικοακουστικού και Κινηματογραφικού Γραμματισμού πραγματοποιήθηκε 27-29 Μαρτίου 2026 στα Χανιά, από την ομάδα που εδώ και δεκατέσσερα χρόνια σχεδιάζει και υλοποιεί το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, ένα από τα πιο πετυχημένα περιφερειακά φεστιβάλ της χώρας μας.

Όπως ανέφερε στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος του συνεδρίου και καλλιτεχνικός δ/ντής του φεστιβάλ Ματθαίος Φραντζεσκάκης, «πρόκειται για ένα συνέδριο που λειτουργεί ως σημείο αναφοράς και βήμα διαλόγου όσον αφορά τον οπτικοακουστικό και τον κινηματογραφικό γραμματισμό. klΥποστηρίζεται από τα περισσότερα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας, αναπτύσσει συνεργασίες με ιδρύματα του εξωτερικού και είναι πολύ σημαντικό ότι τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας».

Το παρών στην εκδήλωση έδωσε ο βουλευτής Χανίων Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, εκπροσωπώντας τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ενώ εκ μέρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που διαχρονικά στηρίζει τις δράσεις του Φεστιβάλ, ο Δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης, η Περιφερειακή Σύμβουλος Σοφία Μαλανδράκη και η Αντιδήμαρχος Χανίων Ελένη Ζερβουδάκη, εξέφρασαν τη βεβαιότητα ότι το συνέδριο επιτελεί ένα πολύ σπουδαίο έργο, το οποίο είναι σημαντικό να συνεχιστεί.

Εκπρόσωποι συνεργαζόμενων φορέων όπως ο ΕΚΚΟΜΕΔ οι σχετικές με τη θεματολογία του συνεδρίου σχολές των: ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Θεσσαλίας, Ιονίου, ΠΑΔΑ, ΕΑΠ, ΕΛΜΕΠΑ και Πολυτεχνείο Κρήτης καθώς και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Χανίων εξέφρασαν επίσης, με έναν σύντομο χαιρετισμό, την υποστήριξή τους στο συνέδριο.

Όπως επεσήμανε η εκπρόσωπος του ΕΚΚΟΜΕΔ – του κύριου φορέα άσκησης της κινηματογραφικής και οπτικοακουστικής πολιτικής της χώρας, Ειρήνη Ανδριοπούλου, «Αναμένουμε με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα των εργασιών του συνεδρίου για να τα ενσωματώσουμε στις πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης και δη στις πολιτικές που αφορούν την οπτικοακουστική και κινηματογραφική παιδεία».

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Οι τρεις κεντρικοί ομιλητές του συνεδρίου, ο Δημήτρης Γραμμένος (PhD) κύριος ερευνητής στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ, ο Έρικ Κνούντσεν, ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Λάνκσαϊρ (ΗΒ) και ο Γεώργιος Χαλκιαδάκης, καθηγητής ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης, με διαφορετικά μέσα και αναφορές, ανέδειξαν τον ρόλο και τη σημασία της ανθρώπινης δημιουργικότητας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο κ. Γραμμένος, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη σημασία του «ταξιδιού» στην πορεία προς την «Ιθάκη» κάθε δημιουργικής διαδικασίας, ο κ. Κνούντσεν τόνισε την αναγκαιότητα της χρηματοδότησης της πρακτικής έρευνας στον τομέα των ανθρωπιστικών σπουδών και του κινηματογράφου ειδικότερα, ως έναν τρόπο διάσωσης της ανθρώπινης δημιουργίας και ο κ. Χαλκιαδάκης αναφέρθηκε στις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η κοινωνία μας από την έλευση της τεχνητής νοημοσύνης.

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το ερώτημα για το πώς θα μπορέσει η εκπαίδευση να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της εποχής μας και ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της οπτικοακουστικής και κινηματογραφικής παιδείας μέσα και έξω από το σχολείο βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων μέσα και έξω από τις αίθουσες του συνεδρίου.

Ακαδημαϊκοί, ερευνητές, εκπαιδευτικοί και κοινό είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες, να παρουσιάσουν καινοτόμες προτάσεις, να εκφράσουν τις σκέψεις και τους προβληματισμούς τους, κυρίως όσον αφορά την ολοένα αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

ΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Όπως επισημάνθηκε από το προεδρείο της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου (Ματθαίος Φραντζεσκάκης, Σταύρος Γρόσδος και Χαρά Ανδρεάδου) κατά την καταληκτήρια συζήτηση την Κυριακή 29 Μαρτίου, στη δεύτερη διοργάνωση υπήρξαν 130 προτάσεις, 93 εισηγήσεις και 9 εργαστήρια, γεγονός που επιβεβαιώνει την αναγκαιότητά του, ενώ ανακοινώθηκε η διοργάνωση του 3ου, που θα πραγματοποιηθεί το 2028.

«Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το ότι στο συνέδριο συμμετέχουν ακαδημαϊκοί, ερευνητές, εκπαιδευτικοί και επαγγελματίες του κινηματογράφου και των οπτικοακουστικών μέσων καθώς μέσα από τις εργασίες του προβάλλονται πολλές και ενίοτε διαφορετικές οπτικές.

Το συνέδριο αποτελεί πλέον μια ενεργή διεπιστημονική κοινότητα στην οποία συναντιούνται ενεργοι εκπαιδευτικοί, ερευνητές, καλλιτέχνες και φορείς που διαχειριζονται θεματα οπτικοακουστικού και κινηματογραφικού γραμματισμού » επεσήμανε ο κ. Φραντζεσκάκης, ενώ όπως τόνισε ο κ. Γρόσδος «το ίχνος του συνεδρίου αποτυπώνεται όχι μόνο στη γνώση που προσφέρουν οι εισηγήσεις και τα εργαστήρια αλλά και στις συνεργασίες που θα ακολουθήσουν μετά την ολοκλήρωσή του».

Τέλος, εκ μέρους του προεδρείου η κ. Ανδρεάδου σημείωσε ότι «η εικόνα δεν είναι ουδέτερη, έχει βλέμμα και αν αυτό δεν το αναδείξουμε θα το αναπαράγουμε, επομένως η παραγωγή οπτικοακουστικών έργων στα σχολεία είναι μια πράξη χειραφέτησης και δημιουργικότητας».

Ακολούθησαν παρεμβάσεις από συνδιοργανωτές και συνέδρους.

Το Συνέδριο πραγματοποιείται με την Αιγίδα και την Υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων.

Τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού [απόφαση Αρ. Πρωτ. 154477/ΓΔ4 / Αθήνα, 27-11-2025].

Έχει την Αιγίδα και την Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Το Συνέδριο υλοποιείται σε συνεργασία με τους :

• ΕΚΚΟΜΕΔ (Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας)

• Creative Europe MEDIA – Desk Greece

• ECFA – European Children’s Film Association

• CIFEJ – International Center of Films for Children and Young People

• Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

• Πολυτεχνείο Κρήτης

• Τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.

• Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών «Σπουδές Κινηματογραφικής Γραφής, Πρακτικής και Έρευνας» του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου

– Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου του ΕΚΠΑ στα Ψαχνά

• Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

• Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας του Ιόνιου Πανεπιστημίου

• Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

• UNWA animation

• Media Pedagogy Research Group του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αιγαίου

• Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων

• Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και οι δράσεις του αποτελούν συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, των Δήμων Χανίων, Πλατανιά και Κισάμου και του Πνευματικού Κέντρου Χανίων.



