Εγκλωβισμένοι στη Γαύδο μαθητές από σχολείο της Βούλας – Πιθανόν να επιστρέψουν με φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού

Σε μια αναπάντεχη περιπέτεια εξελίχθηκε η αποστολή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας στη Γαύδο, καθώς μαθητές και γονείς που ταξίδεψαν στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης για να συμμετάσχουν στον εορτασμό της 25ης Μαρτίου, παραμένουν εγκλωβισμένοι στο νησί, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που κρατούν το πλοίο της γραμμής δεμένο στο λιμάνι.

Στη Γαύδο ταξίδεψαν περίπου 47 άτομα, μαθητές -για να παρελάσουν μαζί με τα λιγοστά παιδιά του ακριτικού νησιού την 25η Μαρτίου- και κάποιοι γονείς.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας, Γιώργος Ντούτσουλης, μιλώντας στην εκπομπή Συνδέσεις του ΕΡΤnews περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν λόγω της ιδιαιτερότητας των συγκοινωνιών. Όπως εξήγησε, το πλοίο που συνδέει το νησί με τα Σφακιά είναι ανοιχτού τύπου, γεγονός που καθιστά αδύνατο τον απόπλου, όταν οι άνεμοι ξεπερνούν τα 5 μποφόρ.

Η παρατεταμένη παραμονή στο νησί κινητοποίησε τον κρατικό μηχανισμό. Σύμφωνα με τον κ. Ντούτσουλη, υπήρξε άμεση ενημέρωση από την κυβέρνηση πως, σε περίπτωση που ο καιρός δεν επιτρέψει τη δρομολόγηση του συμβατικού πλοίου σήμερα (30/03), θα επιστρατευτεί φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού για τον απεγκλωβισμό μαθητών και γονέων.

Ο κ. Ντούτσουλης περιέγραψε και την καθημερινότητα των μαθητών στο νησί όλες αυτές τις μέρες, σημειώνοντας πως περνούν τέλεια και δεν θέλουν να φύγουν.

Πέρα από το πρακτικό σκέλος της επιστροφής, ο κ. Ντουτσούλης έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα για την πραγματικότητα των ακριτικών νησιών. «Μέσα από τη δική μας δοκιμασία, η οποία προφανώς έχει ημερομηνία λήξεως, αποτυπώνεται με τον πιο γλαφυρό τρόπο η απομόνωση που βιώνουν αυτά τα νησιά», τόνισε.