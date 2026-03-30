Θερινό Σχολείο Διαστημικής Τεχνολογίας στο Πολυτεχνείο Κρήτης | 04-12 Ιουλίου 2026

Το Εργαστήριο Γεωδαισίας και Πληροφορικής των Γεωεπιστημών και η Ερευνητική Ομάδα SenseLab του Πολυτεχνείου Κρήτης, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Παναγιώτη Παρτσινέβελο και την υποστήριξη του EASN – European Aerospace Science Network , διοργανώνει το Space Summer School, ένα θερινό σχολείο αφιερωμένο στις σύγχρονες εξελίξεις της διαστημικής επιστήμης και τεχνολογίας.

Το θερινό σχολείο θα λάβει χώρα 4-12 Ιουλίου 2026, στις εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης και φιλοδοξεί να φέρει τους συμμετέχοντες σε επαφή με το συναρπαστικό και ταχύτατα αναπτυσσόμενο οικοσύστημα του διαστήματος, μέσα από ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα μαθημάτων και δραστηριοτήτων.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν βασικές και αναδυόμενες περιοχές της διαστημικής έρευνας, να αλληλεπιδράσουν με ειδικούς του χώρου και να εξερευνήσουν τις τεχνολογίες που διαμορφώνουν το μέλλον της διαστημικής οικονομίας.

Κατά τη διάρκεια του θερινού σχολείου, οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με θεματικές, όπως: Celestial Science, Space Engineering, Earth Observation, Navigation & Telecommunications, Robotics, Space Mining, Space Architecture, Human Performance and Health, Space Management & Innovation, Space Policy and Law.

Το πρόγραμμα συνδυάζει διαλέξεις από ειδικούς επιστήμονες, hands on δραστηριότητες και συζητήσεις γύρω από τις τεχνολογίες που διαμορφώνουν το μέλλον της εξερεύνησης και αξιοποίησης του διαστήματος.

Κατά τη διάρκεια του θερινού σχολείου, οι συμμετέχοντες θα μεταβούν στο νησί της Γαύδου για μία ήμερα. Εκεί θα επισκεφθούν τον σταθμό βαθμονόμησης δορυφόρων αλτιμετρίας και θα διανυκτερεύσουν σε σκηνές, κάνοντας παράλληλα αστροπαρατήρηση με υψηλής ακρίβειας τηλεσκόπιο.

Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει τη διεθνή παρουσία του Πολυτεχνείου Κρήτης σε τομείς αιχμής της επιστήμης και της τεχνολογίας και συμβάλλει στη δημιουργία μιας νέας γενιάς επιστημόνων και μηχανικών με ενδιαφέρον για τον διαστημικό τομέα.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις συμμετοχές είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του θερινού σχολείου: https://spacesummerschool.tuc.gr/

Email επικοινωνίας: ppartsinevelos@tuc.gr

Early registration: 31 Mαρτίου 2026