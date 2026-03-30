Νέος Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ηρακλείου ο Χρήστος Δελησάββας.

Η ΟΝΝΕΔ Ηρακλείου ανακοινώνει τον ορισμό του Χρήστου Δελησαββά ως νέου Προέδρου της Οργάνωσης, έπειτα από τις εσωτερικές διεργασίες και την ολοκλήρωση του Συνεδρίου της ΟΝΝΕΔ. Η νέα διοίκηση σηματοδοτεί την έναρξη μιας τριετίας με ξεκάθαρη στόχευση, ανανεωμένη ενέργεια και ισχυρή διάθεση προσφοράς.

Με οδηγό τις αξίες της παράταξης και με σταθερή προσήλωση στο όραμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η ΟΝΝΕΔ Ηρακλείου δηλώνει έτοιμη να δώσει τη μάχη ενόψει των εθνικών εκλογών του 2027. Η νέα γενιά του νομού Ηρακλείου έχει αποδείξει ότι διαθέτει φωνή, άποψη και δυναμισμό, στοιχεία που η Οργάνωση δεσμεύεται να αναδείξει και να ενισχύσει.

Ο νέος Πρόεδρος, Χρήστος Δελησαββάς, τόνισε ότι η ΟΝΝΕΔ Ηρακλείου δεν προτίθεται να περιοριστεί σε επικουρικό ρόλο. Αντιθέτως, φιλοδοξεί να έχει καθοριστική παρουσία, με ουσιαστικές παρεμβάσεις στα τοπικά ζητήματα, αλλά και με ανάδειξη των πραγματικών ανησυχιών και προτεραιοτήτων των νέων του νομού.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποδείξει έμπρακτα ότι εμπιστεύεται τους νέους. Αυτή την εμπιστοσύνη οφείλουμε να την ανταποδώσουμε με δουλειά, συνέπεια και δημιουργικότητα. Η ΟΝΝΕΔ Ηρακλείου θα είναι παρούσα, ενεργή και πρωταγωνιστική», σημείωσε ο κ. Δελησαββάς.

Η ΟΝΝΕΔ Ηρακλείου εισέρχεται στη νέα περίοδο με στόχο να αποτελέσει έναν ζωντανό, παρεμβατικό και σύγχρονο φορέα πολιτικού λόγου, συμμετοχής και δράσης, δίπλα στους νέους και για τους νέους.

Πρόεδρος ΔΕΛΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πρόεδροι Τοπικών:

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΡΑΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΙΑΝΝΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ

ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

ΜΑΡΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΦΑΙΣΤΟΥ

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΟΡΤΥΝΑΣ

ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ