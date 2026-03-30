Ρέθυμνο:Πρόγραμμα προληπτικών προγεννητικών ελέγχων για φορεία Νωτιαίας Μυϊκής Ατροφίας και Κυστικής Ίνωσης, την Πέμπτη 2 Απριλίου

Νέο προγράμματα προληπτικών ελέγχων για τη Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία και τη Κυστική Ίνωση σε γυναίκες με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης

Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημόσιας Υγείας «Σπύρος Δοξιάδης», και με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ξεκινά η υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος διενέργειας προληπτικών προγεννητικών ελέγχων για φορεία Νωτιαίας Μυϊκής Ατροφίας και της παραλλαγής p.Phe508del Κυστικής Ίνωσης.

Το πρόγραμμα, το οποίο στοχεύει στη πρόληψη και την παροχή στους υποψήφιους γονείς αναπαραγωγικών επιλογών πριν την κύηση, απευθύνεται σε γυναίκες ηλικίας 20-35 ετών και στους συντρόφους τους στην περιφέρεια Κρήτης και την Ικαρία, προσφέροντας δωρεάν προληπτικούς μοριακούς γενετικούς ελέγχους και γενετική συμβουλευτική

Επισημαίνεται ότι οι φορείς δεν νοσούν, έχουν όμως 25% κίνδυνο να αποκτήσουν πάσχον παιδί αν και ο σύντροφος τους είναι φορέας. Το Πρόγραμμα υλοποιείται από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (I.Y.Π.) για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας και η εφαρμογή του συνιστά σημαντικό βήμα για την πρόληψη και την ισότητα στην πρόσβαση σε καινοτόμες υπηρεσίες δημόσιας υγείας

. Η συλλογή δειγμάτων γίνεται σε κάρτες Guthrie, από Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας ή Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ) στην περιφέρεια Κρήτης και την Ικαρία.

Η αποστολή των καρτών γίνεται με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ή ταχυδρομικώς με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στο Ι.Υ.Π. Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος:

Κολιαλέξη Αγγελική, Ιατρός-Γενετιστής, MD, PhD, Διευθύντρια Διεύθυνσης Γενετικής, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού.

Επικοινωνία στα e-mails:

geneticsdept@ich.gr, akolial@med.uoa.gr και στα τηλέφωνα: 2132037331-3.

Διεύθυνση: Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού,

Διεύθυνση Γενετικής, Κτίριο Δοξιάδη, 1ος όροφος, Γραφείο 12, Θηβών 1 και Παπαδιαμαντοπούλου, ΤΚ 11527, Αθήνα.

Το επιστημονικό προσωπικό που θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα θα βρίσκεται

Δευτέρα 30/03/2026: Ηράκλειο – Αίθριο Λότζια (10 π.μ. – 2 μ.μ.)

▪ Τρίτη 31/03/2026: Ηράκλειο – Αίθριο Λότζια (2 μ.μ. – 6 μ.μ.)

▪ Τετάρτη 01/04/2026: Άγιος Νικόλαος – Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου (10 π.μ. – 2 μ.μ.)

▪ Πέμπτη 02/04/2026: Ρέθυμνο – Κέντρο Υγείας (10 π.μ. – 2 μ.μ.)

▪ Παρασκευή 03/04/2026: Χανιά – Γενικό Νοσοκομείο Χανίων (10 π.μ. – 2 μ.μ.)