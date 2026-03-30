Στο Στρασβούργο ο Δήμαρχος Ρεθύμνης και Πρόεδρος ΠΕΔ Κρήτης για να συμμετάσχει στη συνεδρίαση Δ.Σ ΚΕΔΕ.

Στο Στρασβούργο μετέβη ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Μαρινάκης προκειμένου να συμμετάσχει με την ιδιότητα του Προέδρου της Π.Ε.Δ. Κρήτης στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31 Μαρτίου, στο κτίριο του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Οι εργασίες της συνεδρίασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε θα ξεκινήσουν με ενημέρωση των Μελών από τον Πρόεδρο της κ. Λάζαρο Κυρίζογλου, Δήμαρχο Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν ζητήματα εσωτερικής λειτουργίας και οικονομικής διαχείρισης καθώς και θέματα που άπτονται των θεσμικών αρμοδιοτήτων της ΚΕΔΕ και των σκοπών που υπηρετεί.

Κατά τη διάρκεια της σύντομης παραμονής του στο Στρασβούργο, την πόλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Δήμαρχος θα επιδιώξει, στο περιθώριο του περιορισμένου ελεύθερου χρόνου, να έχει θεσμικές επαφές με Μέλη της Δημοτικής Αρχής και εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου με τους οποίους είχε συνεργαστεί ο Δήμος Ρεθύμνης το 2012, στη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης στην οποία μετείχε το Ρέθυμνο ως μοναδική τιμώμενη πόλη, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Προγράμματος e- cité.
Ο κ. Μαρινάκης θα επιστρέψει στο Ρέθυμνο αργά το βράδυ της Τετάρτης 1 Απριλίου και κατά τη διάρκεια της απουσίας του θα τον αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Αντιδήμαρχος Ρεθύμνου κ. Δημήτρης Λελεδάκης.

