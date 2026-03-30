Ηράκλειο: Υλοποίησης του σχεδίου Act4All από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου Act4All – «Ενίσχυση της κοινωνικής ανθεκτικότητας και της συμμετοχής των πολιτών στην πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από φυσικές καταστροφές» – που αφορά την Πολιτική Προστασία Κρήτης και Κύπρου μέσα από πρόγραμμα του Interreg Ελλάδα-Κύπρος, οργανώθηκαν δυο συναντήσεις διαβούλευσης και ενημέρωσης στην έδρα του επικεφαλής εταίρου, την Αναπτυξιακή Ηρακλείου στις Αρχάνες.

Το σχέδιο Act4All με προϋπολογισμό 1.523.660,00€ αποτελεί μια συνεργασία μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης, Αναπτυξιακής Ηρακλείου, Αναπτυξιακής Λάρνακας και την Πολιτική Άμυνα Κύπρου με άμεσους συνεργάτες τόσο τις ομάδες Πολιτικής Προστασίας των δύο αυτών περιοχών όσο και τους επίσημους φορείς που εμπλέκονται σε αυτήν (ΟΤΑ, Πυροσβεστική, Λιμενικό, Αστυνομία, κά. συμπεριλαμβανομένων και των ομάδων Εθελοντών.

Στόχοι του σχεδίου είναι ο εμπλουτισμός της υλικής υποδομής των παραπάνω δομών, όσο και η εκπαίδευση του προσωπικού και του πληθυσμού σε θέματα που άπτονται της Πολιτικής Προστασίας σε περιπτώσεις κινδύνων από φυσικές καταστροφές.

Η πρώτη συνάντηση που διεξήχθη το πρωί της Πέμπτης 27.03 συγκέντρωσε επίσημους φορείς και εκπροσώπους των ΟΤΑ, έχοντας ως στόχο τη γενική ενημέρωση και τη λήψη ανατροφοδότησης επί των δράσεων που προβλέπει το σχέδιο. Συζητήθηκαν θέματα προτεραιοτήτων, πρακτικής εφαρμογής, συντονισμού και χρονοδιαγραμμάτων.

Η δεύτερη διεξήχθη το απόγευμα της ίδιας μέρας με προσκεκλημένες τις ομάδες Εθελοντών από όλο το νησί. Σκοπός της για άλλη μια φορά η διαβούλευση, συζήτηση και ενημέρωση προκειμένου η υλοποίηση του σχεδίου να αγγίξει στο μέγιστο δυνατό τις πραγματικές ανάγκες αυτών των ιδιαίτερα σημαντικών ομάδων.

Αντίστοιχες συναντήσεις προγραμματίζονται να διεξαχθούν την ερχόμενη εβδομάδα στην Λάρνακα της Κύπρου με σκοπό την καταγραφή των εκεί δεδομένων, την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών και την ουσιαστική έναρξη της συνεργασίας πλέον στο πεδίο και όχι μόνο σε επίπεδο πλαισίου. Χρονικός ορίζοντας του σχεδίου είναι ο Απρίλιος του 2027 με αρκετές δράσεις να υλοποιούνται εντός του 2ου εξαμήνου του 2026.