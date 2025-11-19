ΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Όλα όσα αλλάζουν στις συναλλαγές με IRIS από την 1η Δεκεμβρίου

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

H ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Σε εφαρμογή τίθεται από την 1 Δεκεμβρίου 2025, η υποχρέωση αποδοχής πληρωμών μέσω IRIS στις συναλλαγές με ιδιώτες (Β2C), σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η οποία προχωρά στη συμπλήρωση του κανονιστικού πλαισίου για τη διασύνδεση των υπόχρεων επιχειρήσεων με τη Φορολογική Αρχή και την αποδοχή άμεσων πληρωμών (IRIS) στο Σημείο Πώλησης.

Με μια σειρά αποφάσεων του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, κατόπιν διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς και έχοντας ως αρχή το «Είσπραξη πληρωμής (κάρτα, IRIS) – Υποχρεωτική έκδοση απόδειξης από το ταμειακό σύστημα», οριστικοποιούνται οι τεχνικές προδιαγραφές και εντάσσονται οι νέες τεχνολογικές δυνατότητες άμεσων πληρωμών (Instant Payments) στο πλαίσιο διασύνδεσης των ταμειακών συστημάτων με την Φορολογική Διοίκηση.

Οι τεχνικές αλλαγές

Συγκεκριμένα, τροποποιούνται τα πρωτόκολλα διασύνδεσης των προηγούμενων αποφάσεων (Α.1098/2022 και Α.1155/2023) και ορίζεται ο τεχνικός τρόπος αποδοχής των άμεσων πληρωμών από τις επιχειρήσεις στο Σημείο Πώλησης, μέσω:

Tερματικού ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων (POS)
Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων

(βλ. σχετικές αποφάσεις, Α.1147/2025, Α.1160/2025)

Προθεσμίες Συμμόρφωσης για τους Φορείς

Περαιτέρω, καθορίζονται οι προθεσμίες συμμόρφωσης για τις εταιρείες τεχνολογίας και πληρωμών, ως εξής:

Πάροχοι Υπηρεσιών/Μέσων Πληρωμών (Acquirers & NSPs): Προθεσμία έως 28/11/2025 για υποβολή επικαιροποιημένης Δήλωσης Συμμόρφωσης για εναρμόνιση με τις νέες προδιαγραφές.
Επιχειρήσεις εισαγωγής/κατασκευής/ εμπορίας ΦΗΜ και κατασκευής/ τεχνικής υποστήριξης/ εγκατάστασης και λειτουργίας ERP (Α. 1159/2025 & Α.1162/2025): Προθεσμία έως 28/11/2025 για υποβολή επικαιροποιημένης Δήλωσης Συμβατότητας για εναρμόνιση με τις νέες προδιαγραφές.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

Τηλεφωνικά στο 1521, χωρίς χρέωση, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00
Ψηφιακά στο my1521, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, επιλέγοντας: Θέματα Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων & myDATA > IRIS > Διασύνδεση.

 

ΠΗΓΗ: enikos.gr

Προηγούμενο άρθρο
Άμεση έκδοση σύνταξης – Ψηφιοποιήθηκαν τα ένσημα 6.000 ασφαλισμένων
Επόμενο άρθρο
Τουρισμός για Όλους: Νέοι δικαιούχοι για τη χαμηλή περίοδο
ΠΚ team
ΠΚ team
Όλο και λιγότερα χρήματα για αρχαιολογικές ανασκαφές

ΠΚ team ΠΚ team -
Τι δείχνουν τα στοιχεία από τις Εφορείες Αρχαιοτήτων. Όλο και...

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης είναι ένας από τους βασικούς διεκδικητές για την προεδρία του Eurogroup

ΠΚ team ΠΚ team -
Τα υπόλοιπα ονόματα. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης φαίνεται ότι διεκδικεί την...

Κνωσός: Πάνω από 120.000 οι επισκέπτες μέσα σε μόλις έναν μήνα – Αύξηση και στο Μουσείο Ηρακλείου

ΠΚ team ΠΚ team -
Στη δεύτερη θέση πανελλαδικά ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού...

Τουρισμός για Όλους: Νέοι δικαιούχοι για τη χαμηλή περίοδο

ΠΚ team ΠΚ team -
Νέος οριστικός πίνακας δικαιούχων χαμηλής περιόδου – Ο συνολικός...

