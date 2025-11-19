Άμεση έκδοση σύνταξης – Ψηφιοποιήθηκαν τα ένσημα 6.000 ασφαλισμένων

Το έργο της ψηφιοποίησης του ασφαλιστικού ιστορικού των πέντε ταμείων χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ με 10,44 εκατομμύρια ευρώ.
Η άμεση έκδοση της σύνταξης για τους ασφαλισμένους όλων των ταμείων θα είναι εφικτή όταν ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση των ενσήμων, που είναι σε πλήρη εξέλιξη. Μέχρι τώρα έχει γίνει πλήρης ψηφιοποίηση σε πέντε ταμεία, οπότε περισσότεροι από 6.000 ασφαλισμένοι μπορούν να παρακολουθούν το ασφαλιστικό ιστορικό τους και να υποβάλουν άμεσα αίτηση για σύνταξη.
Φάκελοι με καρτέλες ενσήμων, στοιβαγμένοι για δεκαετίες, έκαναν και εξακολουθούν να κάνουν πιο δύσκολη και χρονοβόρα την απονομή των συντάξεων. Η ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού ιστορικού ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2023, 10,7 εκατομμύρια σελίδες καθαρίστηκαν και ψηφιοποιηθούν με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, 600.000 ασφαλισμένοι των πρώην ταμείων ΤΣΜΕΔΕ, ΤΑΠ, ΤΑΠ, ΑΕΚ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και Τσάι θα μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στο ασφαλιστικό τους ιστορικό.
«Ήταν λοιπόν τεράστιο όλο αυτό το πλήθος του υλικού που έπρεπε καταρχάς να βρούμε πού είναι; Να το οργανώσουμε, να το μαζέψουμε και στο τέλος να το κάνουμε και πράξη» τόνισε ο διοικητής του e – EFKA, Αλέξανδρος Βαρβέρης.
Αν και ο χρόνος απονομής των κύριων συντάξεων έχει ήδη πέσει στις 44 ημέρες, δεν συμβαίνει το ίδιο με τις επικουρικές, με τα τελευταία στοιχεία να κάνουν λόγο για 31.000 αιτήματα σε εκκρεμότητα. Με την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των ενσήμων των υπόλοιπων ταμείων το καλοκαίρι του 2026, η σύνταξη θα μπορεί να βγει με λίγα μόνο κλικ.
«Υπάρχουν συνολικά 53 εκατομμύρια καρτέλες ενσήμων. Είμαστε στη συνολική εικόνα, θα έλεγα στη σάρωση άνω του 80%. Όταν ολοκληρωθεί όλη αυτή η προσπάθεια που θέλω να πιστεύω κύριε Διοικητά, ότι αυτό θα είναι, του χρόνου, πλέον θα έχουμε ακόμη ταχύτερους χρόνους απονομής συντάξεων» δήλωσε μεταξύ άλλων η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως.
Το έργο της ψηφιοποίησης του ασφαλιστικού ιστορικού των πέντε ταμείων χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ με 10, 44 εκατομμύρια ευρώ.
«Είναι δουλειά η οποία θα μείνει και θα σταματήσουμε σιγά σιγά να ταλαιπωρούμε τους πολίτες, οι οποίοι δεν φταίνε σε τίποτα, γιατί η Ελλάδα κάποτε είχε δομηθεί με 50, 60, 70 διαφορετικά ταμεία, τα οποία πλέον έρχονται να κουμπώσουν μαζί» όπως είπε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.
Σύμφωνα με το διοικητή του ΕΦΚΑ o Οργανισμός εξοικονομεί 1.000.000 ευρώ το χρόνο από κτίρια που αποδέσμευσε μετά την απαλλαγή από τις χάρτινες καρτέλες.
