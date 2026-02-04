Αεροδρόμιο Ηρακλείου: Αύξηση 320% στις αφίξεις εξωτερικού τον Ιανουάριο

Τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία.
Μεγάλη αύξηση παρουσιάζει η επιβατική κίνηση στις πτήσεις εξωτερικού για το μήνα Ιανουάριο στο αεροδρόμιο Ηρακλείου ενώ μείωση παρατηρείται στις πτήσεις του εσωτερικού.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιανουαρίου διακινήθηκαν 6.426 επιβάτες σε πτήσεις εξωτερικού την ώρα που τον ίδιο μήνα του 2025 είχαν διακινηθεί 1.529 επιβάτες! Πρόκειται για μία αύξηση που αγγίζει τα 320,27%.
Την ίδια ώρα, στις πτήσεις εσωτερικού καταγράφεται μία μικρή μείωση. Πιο συγκεκριμένα, φέτος τον Ιανουάριο διακινήθηκαν 62.378 επιβάτες, ενώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025 διακινήθηκαν 66.489 με το ποσοστό μείωσης να φτάνει τα 6.18%.
Δείτε τους σχετικούς πίνακες:
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ