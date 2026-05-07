Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗ

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο κατακτά 4 Αστέρια στη διεθνή αξιολόγηση QS Stars

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) ολοκλήρωσε με επιτυχία την αξιολόγηση QS Stars, η οποία διεξάγεται κάθε τέσσερα χρόνια από την Quacquarelli Symonds (QS), έναν από τους κορυφαίους φορείς κατάταξης και αξιολόγησης Πανεπιστημίων στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο πέτυχε μια ιδιαίτερα σημαντική διάκριση, λαμβάνοντας συνολική αξιολόγηση με 4 Αστέρια (QS Stars).

Η επιτυχία αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αφορά σε ένα περιφερειακό δημόσιο Πανεπιστήμιο, που ιδρύθηκε το 2019, και μέσα σε λίγα μόλις χρόνια κατάφερε να αποκτήσει αναγνωρίσιμη διεθνή παρουσία. Η κατάκτηση των 4 QS Stars αποτελεί ισχυρή επιβεβαίωση της δυναμικής ανάπτυξης του ΕΛΜΕΠΑ στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας, της εξωστρέφειας, της διακυβέρνησης και της σύνδεσης με την κοινωνία.

Η αξιολόγηση QS Stars παρέχει στα Πανεπιστήμια τη δυνατότητα να αναδείξουν τεκμηριωμένα τα δυνατά τους σημεία σε διεθνές επίπεδο. Τα αποτελέσματα προσφέρουν σημαντικό πλεονέκτημα προβολής και ενίσχυσης της φήμης του Ιδρύματος, ενώ μπορεί να συμβάλει στην προσέλκυση υποψήφιων φοιτητών, μελών ακαδημαϊκού προσωπικού και συνεργαζόμενων φορέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, η διάκριση αυτή αποτελεί αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας της ακαδημαϊκής κοινότητας, των διοικητικών υπηρεσιών, των φοιτητών, των ερευνητικών ομάδων και των συνεργαζόμενων φορέων. Παράλληλα, επιβεβαιώνει ότι ένα νέο, δυναμικό και περιφερειακό δημόσιο Πανεπιστήμιο μπορεί να διαμορφώσει ισχυρό ακαδημαϊκό αποτύπωμα και να σταθεί με αξιώσεις στον διεθνή χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης.

Το ΕΛΜΕΠΑ συνεχίζει να επενδύει συστηματικά στη διασφάλιση ποιότητας, στη συνεχή αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών, στη στήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας, στη διεθνοποίηση και στην ενίσχυση της φοιτητικής εμπειρίας, με στόχο να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ανώτατη εκπαίδευση στην Κρήτη, στην Ελλάδα αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Διαγωνισμός για την πιο ...

0
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: Πρασινίζουμε τον κήπο ή το μπαλκόνι μας,...

Ηράκλειο:Η Κάλλια Δεττοράκη στη Λέσχη Ανάγνωσης «Καφές...

0
«Τυπογραφία - Ταξίδι στον κόσμο του Βιβλίου» Η Κάλλια Δεττοράκη...

Διαγωνισμός για την πιο ...

0
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: Πρασινίζουμε τον κήπο ή το μπαλκόνι μας,...

Ηράκλειο:Η Κάλλια Δεττοράκη στη Λέσχη Ανάγνωσης «Καφές...

0
«Τυπογραφία - Ταξίδι στον κόσμο του Βιβλίου» Η Κάλλια Δεττοράκη...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Νέες μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης: 268 διασωθέντες σε πέντε περιστατικά στο Ηράκλειο
Επόμενο άρθρο
Η Φιλοσοφική Σχολή στην πόλη Γιορτή στον Κήπο του Ρεθύμνου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Διαγωνισμός για την πιο όμορφη “Πράσινη Γωνιά” του Δήμου Ρεθύμνης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: Πρασινίζουμε τον κήπο ή το μπαλκόνι μας,...

Ηράκλειο:Η Κάλλια Δεττοράκη στη Λέσχη Ανάγνωσης «Καφές και βιβλία» Την Πέμπτη 7 Μαΐου στο Μαρίνα Café Restaurant

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
«Τυπογραφία - Ταξίδι στον κόσμο του Βιβλίου» Η Κάλλια Δεττοράκη...

Χανιά:Είχε στην κατοχή του όπλα,κοκαΐνη, κάνναβη και χρηματικό ποσό

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σύλληψη αλλοδαπού για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων και...

Παρουσίαση του βιβλίου «Προϋπολογισμός Δήμων βάσει Π.Δ. 54/2018» του Θάνου Πολυδώρου στο Ηράκλειο: την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στο Ηράκλειο παρουσιάζεται το βιβλίο του Θάνου Πολυδώρου, με...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST