Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο κατακτά 4 Αστέρια στη διεθνή αξιολόγηση QS Stars

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) ολοκλήρωσε με επιτυχία την αξιολόγηση QS Stars, η οποία διεξάγεται κάθε τέσσερα χρόνια από την Quacquarelli Symonds (QS), έναν από τους κορυφαίους φορείς κατάταξης και αξιολόγησης Πανεπιστημίων στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο πέτυχε μια ιδιαίτερα σημαντική διάκριση, λαμβάνοντας συνολική αξιολόγηση με 4 Αστέρια (QS Stars).

Η επιτυχία αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αφορά σε ένα περιφερειακό δημόσιο Πανεπιστήμιο, που ιδρύθηκε το 2019, και μέσα σε λίγα μόλις χρόνια κατάφερε να αποκτήσει αναγνωρίσιμη διεθνή παρουσία. Η κατάκτηση των 4 QS Stars αποτελεί ισχυρή επιβεβαίωση της δυναμικής ανάπτυξης του ΕΛΜΕΠΑ στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας, της εξωστρέφειας, της διακυβέρνησης και της σύνδεσης με την κοινωνία.

Η αξιολόγηση QS Stars παρέχει στα Πανεπιστήμια τη δυνατότητα να αναδείξουν τεκμηριωμένα τα δυνατά τους σημεία σε διεθνές επίπεδο. Τα αποτελέσματα προσφέρουν σημαντικό πλεονέκτημα προβολής και ενίσχυσης της φήμης του Ιδρύματος, ενώ μπορεί να συμβάλει στην προσέλκυση υποψήφιων φοιτητών, μελών ακαδημαϊκού προσωπικού και συνεργαζόμενων φορέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, η διάκριση αυτή αποτελεί αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας της ακαδημαϊκής κοινότητας, των διοικητικών υπηρεσιών, των φοιτητών, των ερευνητικών ομάδων και των συνεργαζόμενων φορέων. Παράλληλα, επιβεβαιώνει ότι ένα νέο, δυναμικό και περιφερειακό δημόσιο Πανεπιστήμιο μπορεί να διαμορφώσει ισχυρό ακαδημαϊκό αποτύπωμα και να σταθεί με αξιώσεις στον διεθνή χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης.

Το ΕΛΜΕΠΑ συνεχίζει να επενδύει συστηματικά στη διασφάλιση ποιότητας, στη συνεχή αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών, στη στήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας, στη διεθνοποίηση και στην ενίσχυση της φοιτητικής εμπειρίας, με στόχο να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ανώτατη εκπαίδευση στην Κρήτη, στην Ελλάδα αλλά και σε διεθνές επίπεδο.