ΚΡΗΤΗ

Νέες μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης: 268 διασωθέντες σε πέντε περιστατικά στο Ηράκλειο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με νέα περιστατικά να καταγράφονται το τελευταίο 24ωρο. Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, τη νύχτα και τα ξημερώματα πραγματοποιήθηκαν τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις διάσωσης νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων του Δήμου Φαιστού.

Σε κάθε μία από τις επιχειρήσεις, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε λέμβους με συνολικά 142 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο. Οι διασώσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της αυξημένης επιτήρησης που εφαρμόζεται στην περιοχή λόγω της έντονης κινητικότητας μεταναστών.

Παράλληλα, μέσα στο ίδιο 24ωρο σημειώθηκαν δύο ακόμη περιστατικά αποβίβασης αλλοδαπών. Στο πρώτο, εντοπίστηκαν 83 άτομα που είχαν αποβιβαστεί στον Τσούτσουρο, ενώ λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκαν ακόμη 43 άτομα στους Καλούς Λιμένες.

Οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις ελέγχου και διάσωσης, καθώς η Κρήτη παραμένει σημείο αυξανόμενης πίεσης από τις μεταναστευτικές ροές της Ανατολικής Μεσογείου.

