ΚΡΗΤΗ

Αγιασμός των Υδάτων σε Εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ.

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) ενημερώνει ότι την Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026, ημέρα εορτασμού των Θεοφανίων, θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος Αγιασμός των Υδάτων σε εγκαταστάσεις αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

• Λιμνοδεξαμενή Αγίου Γεωργίου, Οροπέδιο Λασιθίου: 10:30 π.μ.
• Φράγμα Αποσελέμη, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου: 12:00 μ.μ.
• Φράγμα Ποταμών Αμαρίου, Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου: 12:00 μ.μ.

Ο Αγιασμός των Υδάτων στα φράγματα και στη λιμνοδεξαμενή που διαχειρίζεται ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. έχει καθιερωθεί ως θεσμός για τις ευρύτερες περιοχές των έργων αυτών, προσελκύοντας κάθε χρόνο πλήθος πολιτών.

Οι τελετές θα πραγματοποιηθούν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στις όχθες των ταμιευτήρων ενώ σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι καιρικές συνθήκες αναμένονται να είναι ευνοϊκές.

