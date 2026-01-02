Δήμος Χανίων:Ενίσχυση της προσβασιμότητας στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Κλαδισού με νέο σύστημα για ΑμεΑ

– Δήμαρχος Χανίων: «Ένα ακόμη βήμα συμπερίληψης»

Παρουσιάστηκε σήμερα, Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Κλαδισού το νέο σύστημα εξυπηρέτησης ΑμεΑ, το οποίο ενισχύει ουσιαστικά την προσβασιμότητα των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Χανίων.

Στο σημείο παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Μιχάλης Καλογριδάκης, ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Στέλιος Μιχαηλάκης καθώς και ο εντεταλμένος σύμβουλος σε θέματα ΑμεΑ, Λευτέρης Κοκογιαννάκης.

Ο κινητός τροχήλατος γερανός πισίνας, πρωτοποριακής τεχνολογίας αποτελεί δωρεά της οικογένειας Λάμπρου Κωνσταντουδάκη – Κατάκη, εις μνήμην της Τώνιας Κατάκη, και έρχεται να συμπληρώσει τις παρεμβάσεις, που έχουν ήδη υλοποιηθεί στο Κολυμβητήριο Κλαδισού, όπως η κατασκευή των δύο μικρών πισινών, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον φιλικό και λειτουργικό για τα άτομα με αναπηρία.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, ανέφερε: «Ξεκινάμε τη χρονιά με ένα συμβολικό αλλά και ουσιαστικό γεγονός, την τυπική ολοκλήρωση της παρέμβασης στο Κολυμβητήριο του Κλαδισού με την προσθήκη του απαραίτητου εξοπλισμού, ώστε η χρήση από άτομα με αναπηρία να γίνεται με ευκολία και με τρόπο που να καλύπτει και τις δικές τους ανάγκες.

Σε συνέχεια της κατασκευής των δύο μικρών πισινών, έχουμε την προσθήκη ενός εξοπλισμού μέσω μίας πολύ σημαντικής προσφοράς της οικογένειας Κατάκη, στη μνήμη της Τώνιας Κατάκη, ώστε όλα τα άτομα με αναπηρία να έχουν ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες του κολυμβητηρίου».

Μάλιστα, ο Δήμαρχος Χανίων ευχαρίστησε θερμά την οικογένεια για την ευαισθησία, που επέδειξε, με τη διαβεβαίωση ότι «ο Δήμος Χανίων, τόσο σε επίπεδο λειτουργίας όσο και συντήρησης θα αξιοποιήσει τον εξοπλισμό στο μέγιστο δυνατό βαθμό, ώστε οι συμπολίτες μας με αναπηρία να έχουν ένα ουσιαστικό εργαλείο που διευκολύνει την καθημερινότητά τους. Πρόκειται για ένα ακόμη μήνυμα συμπερίληψης, που οφείλουμε να έχουμε ως πολιτική προτεραιότητα».

Από την πλευρά της οικογένειας, η κα. Έφη Κατάκη τόνισε: «Εις μνήμη της αδελφής μου, Τώνιας Κατάκη, είναι αφιερωμένη αυτή η δωρεά, με σκοπό να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία».

Το νέο σύστημα εξυπηρέτησης ΑμεΑ είναι καινοτόμο ως προς τα χαρακτηριστικά του, χάρη στη μπάρα ελέγχου με αυτόματη έλξη, η οποία λειτουργεί χωρίς να απαιτείται προσπάθεια από τον χειριστή, ενώ η μέγιστη ανυψωτική του ικανότητα φτάνει τα150 κιλά. Τέλος, μπορεί να μεταφερθεί και να αποθηκευτεί εύκολα σε χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου Κλαδισού, όταν δεν χρησιμοποιείται.