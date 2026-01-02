Παρουσίαση από την Περιφέρεια Κρήτης και την ΕΣΗΕΠΗΝ του βιβλίου του Γιώργου Ν. Μυσιρλάκη «Πλόες – Χαρτογραφώντας 40 χρόνια σε δημοσιογραφική ρότα»

Σαράντα χρόνια δημοσιογραφικής διαδρομής, εμπειριών, αναζητήσεων και καταγραφής της εποχής, συμπυκνώνονται στο βιβλίο του δημοσιογράφου Γιώργου Ν. Μυσιρλάκη με τίτλο «Πλόες – Χαρτογραφώντας 40 χρόνια σε δημοσιογραφική ρότα», το οποίο παρουσιάζουν η Περιφέρεια Κρήτης και η Ένωση Συντακτών Πελοποννήσου, Ηπείρου Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ).

Η παρουσίαση του βιβλίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026, στις 18:30, στην αίθουσα «Καστελλάκη» του Επιμελητηρίου Ηρακλείου (Κορωναίου 9, Α’ όροφος).

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα μιλήσουν η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας Γεωργία Μηλάκη, ο δημοσιογράφος Κώστας Τριγώνης, ο δημοσιογράφος, Ταμίας και επί σειρά ετών Πρόεδρος του ΤΕΑΣ, Θανάσης Μπαμπανέβας, καθώς και ο συγγραφέας του βιβλίου Γιώργος Μυσιρλάκης.

Τον συντονισμό της παρουσίασης θα έχει ο δημοσιογράφος και Αντιπρόεδρος του ΤΕΑΣ Κώστας Βασιλάκης, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει ο Πρόεδρος της ΕΣΗΕΠΗΝ, Κυριάκος Κορτέσης.

Λίγα λόγια για την έκδοση

Το βιβλίο «Πλόες – Χαρτογραφώντας 40 χρόνια σε δημοσιογραφική ρότα»» δεν αποτελεί απλώς μια αναδρομή στο παρελθόν, αλλά μια χαρτογράφηση της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας μέσα από το βλέμμα του δημοσιογράφου Είναι ένα ταξίδι στον χρόνο, στους ανθρώπους και στα γεγονότα που σφράγισαν τέσσερις δεκαετίες δημόσιου λόγου, με πυξίδα την αλήθεια και τον σεβασμό στον αναγνώστη.

Η έκδοση έγινε με την στήριξη του Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη και της Περιφέρειας Κρήτης τους οποίους ευχαριστεί θερμά ο συγγραφέας και σημειώνει για τους «Πλόες» ότι «Είναι κάτι περισσότερο από μια προσωπική μαρτυρία∙ είναι μια καταγραφή μνήμης τεσσάρων δεκαετιών, όπου η δημοσιογραφία συναντά την Ιστορία» προσθέτοντας πως το έγραψε με ψυχή και αλήθεια.

Ξεκινώντας από τα πρώτα του βήματα στη «Μεσόγειο» το 1978, μάς μεταφέρει στα πιεστήρια, στις βάρδιες της εφημερίδας, στο τέλεξ και στις αγωνίες του ρεπορτάζ. Από εκεί, η πορεία του απλώνεται στον Αθηναϊκό Τύπο, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση με την ίδρυση του «Κρήτη TV».

Στις σελίδες του βιβλίου παρελαύνουν πολιτικά γεγονότα που σημάδεψαν τον τόπο: η άνοδος του ΠΑΣΟΚ το 1981, η περίοδος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, η κρίση των Ιμίων, η είσοδος στο ευρώ, η Ολυμπιάδα του 2004, η οικονομική κρίση, τα μνημόνια και οι ανακατατάξεις της τελευταίας δεκαετίας. Παράλληλα, ο συγγραφέας καταγράφει διεθνείς καμπές, όπως την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, την 11η Σεπτεμβρίου και την Αραβική Άνοιξη.

Δεν λείπουν οι έντονες στιγμές του ρεπορτάζ: η δολοφονία του Ούλωφ Πάλμε, η τραγωδία με το «Φάλκον», η διάσωση των σπηλαιολόγων στο Σπήλαιο Χώνος, τα απρόοπτα , και οι μικρές ιστορίες της καθημερινότητας του δημοσιογράφου.

Την ίδια στιγμή, ξεδιπλώνονται συναντήσεις με προσωπικότητες παγκόσμιας ακτινοβολίας: Συνάντηση της Ελούντας με Μιτεράν- Παπανδρέου- Καντάφι , η επίσκεψη του Τζωρτζ Μπους του πρεσβύτερου στο Ναύσταθμο της Σούδας και οι επαφές του με τον τότε Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, συνομιλίες με τη Μελίνα Μερκούρη τον Στίβεν Χόκινγκ, τον Μαγκντί Γιακούμπ τον Άντονι Κουίν. κα

Η Κρήτη στις σελίδες του βιβλίου παραμένει στο επίκεντρο: Αναδεικνύονται η πορεία της οικονομίας, η ανάπτυξη του τουρισμού, οι πρωτοπορίες του Πανεπιστημίου και των ερευνητικών ιδρυμάτων, η διαχρονικότητα του κρητικού πολιτισμού, ο ΒΟΑΚ, το αεροδρόμιο Καστελίου αλλά και τα τραγικά τροχαία, οι απαγωγές που συγκλόνισαν, οι μεγάλες πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως ο «Μουσικός Αύγουστος» και οι εκθέσεις Τσαρούχη και Φαγιούμ, τα έργα υποδομής που άλλαξαν το νησί.

Με γλώσσα άμεση και στοχαστική, ο Μυσιρλάκης μοιράζεται τις δυσκολίες και τις χαρές του επαγγέλματος, αναδεικνύοντας τη δημοσιογραφία ως λειτούργημα που απαιτεί ακεραιότητα, ευθύνη και αγάπη για την αλήθεια.

Οι Πλόες δεν είναι μόνο η πορεία ενός δημοσιογράφου. Είναι ένα μωσαϊκό μνήμης που συνδέει το προσωπικό με το συλλογικό, την Κρήτη με την Ελλάδα, το παρελθόν με το παρόν, αφήνοντας μια πολύτιμη παρακαταθήκη για το μέλλον.