Επιτυχημένοι οι Διασυλλογικοί Αγώνες Στίβου στο Δημοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 17 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου, οι διασυλλογικοί αγώνες στίβου, που ανέδειξαν το ταλέντο και το αθλητικό πνεύμα 250 αθλητών και αθλητριών από σωματεία όλης της Κρήτης

Οι αγώνες υπό την επωνυμία « 3οι Μινωικοί Αγώνες» περιελάμβαναν το Δρομικό Τρίαθλο, μαζί με αγωνίσματα της Κατηγορίας Κ12., προσφέροντας δυνατές στιγμές άθλησης, προσπάθειας και ευγενούς άμιλλας.

Τους αγώνες συνδιοργάνωσαν η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κρήτης, ο Αθλητικός Σύλλογος Υγείας ΑΘΛΗ.Σ.Υ. Αρκαλοχωρίου, ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας και η Περιφέρεια Κρήτης και συμμετείχαν τα Σωματεία-μέλη του ΣΕΓΑΣ:

• ΑΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 2017

• ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

• ΑΘΛΗ.Σ.Υ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

• ΓΑΣ ΜΑΛΙΩΝ

• ΓΕ Η ΜΕΣΣΑΡΑ

• ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

• Ο.Φ.Η.

• ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

• ΟΦΚΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

• ΣΔΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

• ΣΥΛ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

Παρόντες στη διοργάνωση ήταν ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος της Περιφέρειας Κρήτης Γιώργος Παπαδάκης, ο Αντιδήμαρχος Μανώλης Κουρλετάκης, ο εντεταλμένος δημοτικός Σύμβουλος Στέφανος Ψυλλάκης, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αρκαλοχωρίου Γιώργος Μαλεδάκης, ο Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ.κ. Ανδρέας, φορείς του αθλητισμού, προπονητές, γονείς και φίλοι του στίβου, οι οποίοι χειροκρότησαν τις προσπάθειες των παιδιών και συνέβαλαν στη δημιουργία μιας ξεχωριστής αθλητικής γιορτής.

Σε δήλωση του, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου ανέφερε:

«Οι “3οι Μινωικοί Αγώνες” αποτέλεσαν ακόμη μία σημαντική διοργάνωση για τον τόπο μας και μια πραγματική γιορτή του κλασικού αθλητισμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να βλέπουμε το Δημοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου να γεμίζει με παιδιά, νέους αθλητές και οικογένειες από κάθε γωνιά της Κρήτης.

Ο αθλητισμός αποτελεί επένδυση για τη νέα γενιά και ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας θα συνεχίσει να στηρίζει δράσεις και διοργανώσεις που αναδεικνύουν τις αξίες του αθλητισμού, το αθλητικό πνεύμα των νέων παιδιών και το Δημοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου ως σημείο αναφοράς για τον κλασικό αθλητισμό. Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες για τη συμμετοχή και τις επιδόσεις τους, στους προπονητές, στους γονείς, στους εθελοντές και σε όλους όσοι εργάστηκαν για την άρτια διεξαγωγή των αγώνων. Θερμές ευχαριστίες επίσης στην ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κρήτης, στον Αθλητικό Σύλλογο Υγείας ΑΘΛΗ.Σ.Υ. Αρκαλοχωρίου και στην Περιφέρεια Κρήτης για την εξαιρετική συνεργασία».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Αθλητικού Συλλόγου Υγείας Αρκαλοχωρίου Γιώργος Αλεβιζάκης σημείωσε:

«Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ολοκληρώθηκαν οι διασυλλογικοί αγώνες στίβου στο Αρκαλοχώρι. Πρωταγωνιστές της ημέρας ήταν οι μικροί αθλητές και αθλήτριες, στους οποίους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για την προσπάθειά τους. Η παρουσία περισσότερων από 250 αθλητών στο στάδιό μας αποτέλεσε ιδιαίτερη τιμή, και για τον λόγο αυτό ευχαριστούμε τα σωματεία της Κρήτης που ανταποκρίθηκαν.

Η διοργάνωση αυτή στηρίχθηκε στην πολύτιμη συνεργασία με τους συνδιοργανωτές μας: την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κρήτης, τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας και την Περιφέρεια Κρήτης, τους οποίους ευχαριστούμε για τη συνεχή τους στήριξη. Ιδιαίτερες ευχαριστίες αξίζουν επίσης στους κριτές των αγώνων. Η συνεισφορά τους ήταν καθοριστική, προκειμένου το πρόγραμμα να κυλήσει ομαλά και χωρίς το παραμικρό πρόβλημα».