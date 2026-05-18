Πώς δρούσε το κύκλωμα εκβιασμών, παράνομων επιδοτήσεων και ζωοκλοπών στα Βορίζια

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη αστυνομική και δικαστική έρευνα στην Κρήτη για υπόθεση που αφορά φερόμενη εγκληματική οργάνωση, η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις, εκβιασμούς, εμπρησμούς, φθορές ξένης περιουσίας, ανεπιτήρητη βόσκηση και υποθέσεις ζωοκλοπής.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται συνολικά 12 άτομα, ενώ η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. επικεντρώνεται κυρίως σε περιοχές του Ρεθύμνου και των Βοριζίων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών Αρχών. Οι τρεις κατηγορούμενοι για ζωοκλοπή αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ αναμένεται ο ορισμός δικασίμου για την υπόθεσή τους.

Αντίθετα, οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι, οι οποίοι οδηγήθηκαν ενώπιον των Αρχών, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Παρασκευή. Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδονται από το neakriti.gr, για δύο ανιψιούς που φέρονται να βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης.

Την ίδια ώρα, ο θείος τους, ο οποίος επίσης φέρεται να εμπλέκεται, συνελήφθη στην Αθήνα, μέσα σε νοσοκομείο. Το γεγονός αυτό εξηγεί γιατί δεν βρισκόταν ανάμεσα στα πρόσωπα που είχαν προσαχθεί αρχικά στο Ρέθυμνο.

Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. και οι παράνομες δηλώσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η αστυνομική επιχείρηση ξεκίνησε τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 18 Μαΐου, με τις Αρχές να ερευνούν ένα εκτεταμένο πλέγμα παράνομων ενεργειών που φέρεται να είχε ως βασικό στόχο την αποκόμιση οικονομικού οφέλους μέσω αγροτικών και κτηνοτροφικών επιδοτήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μέλη της ομάδας φέρονται να καταλάμβαναν αγροτικές εκτάσεις που δεν τους ανήκαν και στη συνέχεια να τις δήλωναν παράνομα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εισπράττοντας επιδοτήσεις. Το ποσό που φέρεται να εισπράχθηκε παράνομα υπολογίζεται σε περίπου 586.498,73 ευρώ για την περίοδο 2021–2025.

Οι Αρχές εξετάζουν, παράλληλα, αν οι παράνομες δηλώσεις είχαν ξεκινήσει και σε προηγούμενα έτη. Σύμφωνα με καταγγελίες, ιδιοκτήτες γης φέρονται να δέχονταν πιέσεις, απειλές ή ακόμη και ζημιές στις περιουσίες τους, όταν αρνούνταν να συνεργαστούν ή να παραχωρήσουν εκτάσεις.

Η συνολική οικονομική ζημιά που αποδίδεται στη δράση της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 200.000 ευρώ, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Πώς φέρεται να λειτουργούσε το κύκλωμα

Από την αστυνομική έρευνα, όπως μεταδίδει το creta24.gr, προέκυψε ότι τρία από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, ένας 43χρονος και οι δύο ανιψιοί του, ηλικίας 44 και 39 ετών, φέρονται να είχαν συγκροτήσει οργανωμένη ομάδα με συστηματική δράση.

Στόχος τους, σύμφωνα με τις Αρχές, ήταν η παράνομη επέκταση των κτηνοτροφικών και επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων. Φέρονται να εκβίαζαν ή να απειλούσαν ιδιοκτήτες γης, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε αγροτικές εκτάσεις, τις οποίες στη συνέχεια αξιοποιούσαν για βόσκηση, καλλιέργεια ζωοτροφών ή δήλωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι, όταν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα δεν πετύχαιναν τον σκοπό τους, φέρονται να προκαλούσαν φθορές ή εμπρησμούς σε περιουσίες θυμάτων.

Η δράση τους, σύμφωνα με την έρευνα, περιλάμβανε:

κατάληψη και χρήση αγροτεμαχίων που δεν τους ανήκαν,

ανεξέλεγκτη βόσκηση κοπαδιών χωρίς καταβολή αντιτίμου,

καλλιέργεια ξένων εκτάσεων για παραγωγή ζωοτροφών χωρίς άδεια των ιδιοκτητών,

δήλωση εκτάσεων και ζώων στον ΟΠΕΚΕΠΕ με στοιχεία που φέρονται να μην ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα.

Το οικονομικό όφελος από τις επιδοτήσεις

Το παράνομο οικονομικό όφελος φέρεται να προερχόταν από την ιδιοποίηση και χρήση αγροτικών εκτάσεων, τη μείωση του κόστους αγοράς ζωοτροφών, την αύξηση του αριθμού των δηλωμένων ζώων και την είσπραξη κρατικών και ευρωπαϊκών επιδοτήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, οι κατηγορούμενοι και οι σύζυγοί τους φέρονται να υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις, δηλώνοντας ζώα και κτηνοτροφικές μονάδες που είτε δεν υπήρχαν είτε δεν αντιστοιχούσαν στην πραγματική κατάσταση.

Με αυτόν τον τρόπο, φέρονται να εισέπραξαν παράνομα, κατά την περίοδο 2021–2025, συνολικό ποσό 586.498,73 ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια.

Οι ποινικές διώξεις

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Ρεθύμνου, ο οποίος άσκησε ποινικές διώξεις για σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων:

εκβίαση,

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,

αγροτικές φθορές,

ανεπιτήρητη βόσκηση,

εμπρησμοί,

καταστροφές ξένης περιουσίας,

απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη συνέχεια διατάχθηκε κύρια ανάκριση, ενώ εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης και πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε σπίτια εμπλεκομένων, καθώς και έλεγχοι στα κοπάδια τους.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο αριθμός των θυμάτων από τους εκβιασμούς της οργάνωσης φέρεται να ανέρχεται σε τουλάχιστον 40 άτομα.

Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση εκτιμούν ότι οι βασικοί εμπλεκόμενοι ασκούσαν βία ή απειλούσαν με χρήση βίας τα θύματά τους, προκειμένου να αποκτήσουν τον έλεγχο εκτάσεων που δεν τους ανήκαν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εκτάσεις αυτές φέρονται να δηλώνονταν ακόμη και ως δικές τους στο Περιουσιολόγιο.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ η υπόθεση αναμένεται να έχει και νέα δικαστική συνέχεια.